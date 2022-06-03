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Politika

Bakan Nebati, Abdullah Al-Jadaan ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan ile bir araya geldi.

AA3 Haziran 2022 Cuma 19:45 - Güncelleme:
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Bakan Nebati, Twitter hesabından Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden İslam Kalkınma Bankası (İKB) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının ardından Suudi Arabistan Maliye Bakanı Al-Jadaan ile görüştüklerini bildiren Nebati, "Ülkelerimiz arasındaki ticarete ilişkin tüm engellerin kaldırılması ve yatırımların en üst düzeyde teşvik edilmesi hususlarında istişarelerde bulunarak, bölgesel ekonomik entegrasyona ve bölge sathında altyapının geliştirilmesine dikkat çektik." ifadesini kullandı.

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