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Politika

Bakan Nebati: Bizler bir olarak Türkiye olmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Bayraklarımız hep göklerde olacak, ezanlar susmayacak ve bizler kardeş olarak, bir olarak, iri olarak Türkiye olmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Bizler bir olarak Türkiye olmaya devam edeceğiz
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Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde, Şanlıurfalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Erdoğan'ın da Şanlıurfalıları özlediğini ve şimdi vuslat zamanı olduğunu söyledi.

Alanda muhteşem bir kalabalığın olduğunu belirten Nebati, şöyle konuştu:

"Bu muhteşem gücün, Türkiye'ye, dünyaya seslenişinin vakti. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nın vakti. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın vakti. Bayraklarımız hep göklerde olacak, ezanlar susmayacak ve bizler kardeş olarak, bir olarak, iri olarak Türkiye olmaya devam edeceğiz. Sizler bugün yüzümüzün akısınız, burayı dolduran yüz binler bir şeyi haykırıyor. 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin en önemli destekçisi olan Şanlıurfa, bundan sonra da 21. yüzyılın şekil vericisi, büyütücüsü, önde gideni, lider ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan, işte Urfa diyorsunuz. Şimdi vuslatın zamanı. Hep beraber Recep Tayyip Erdoğan diyelim."

Nebati, kalabalığın "Türkiye" diye slogan atması üzerine, "İşte bu; çünkü Türkiye, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle biz Türkiye'yiz diyor. Hayırlı uğurlu olsun, Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

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