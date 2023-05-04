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Politika

Bakan Nebati: Bu vatandan başka gidecek yerimiz yok

Tarsus ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Biz hep ne diyoruz? Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diyoruz. Tek bayrağı niye diyoruz? Bizim al bayrağımız var. Al bayrak aşağıya inmez, ezanlar susmaz. 'Tek devlet' diyoruz, devletimize, sınırlarına göz dikene 'gözünü çıkarırız' diyoruz. 'Tek vatan' diyoruz, bu vatandan başka gidecek yerimiz yok.' dedi.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 22:41 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Bu vatandan başka gidecek yerimiz yok
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AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, kentteki programları kapsamında Tarsus ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Nebati, partilerinin gençlerle çok önemli işlere imza attığını söyledi.

Gençlerin üniversitelerde, TEKNOFEST'te rekorlar kırdığını dile getiren Nebati, gençlerin; uçakların, İHA'ların, SİHA'ların, gemilerin, Kızılelma'nın ve Togg'un da altına imza attığını belirtti.

Hep beraber çalışacaklarını ve üreteceklerini aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Biz hep ne diyoruz? Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak diyoruz. Tek bayrağı niye diyoruz? Bizim al bayrağımız var. Al bayrak aşağıya inmez, ezanlar susmaz. 'Tek devlet' diyoruz, devletimize, sınırlarına göz dikene 'gözünü çıkarırız' diyoruz. 'Tek vatan' diyoruz, bu vatandan başka gidecek yerimiz yok. 'Tek millet' diyoruz. Ne demek o biliyor musunuz? Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si hep beraber biz 85 milyonuz. 'Biriz, iriyiz, diriyiz ve hep beraber Türkiye'yiz' diyoruz. Onun için Cumhurbaşkanı'mıza sahip çıkıyoruz. Bayrağımıza, devletimize, milletimize, vatanımıza sahip çıkıyoruz ve Allah'ın izniyle 21. yüzyıl Türkiye'nin Yüzyılı olarak yolumuza devam ediyoruz."

Son günlerde yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Nebati, "Togg'la geldik, Atak'a bindik, Yani TCG Anadolu'yla düşmana korku saldık. İHA'larımız, SİHA'larımızla düşmana korku salıyoruz. Hep birlikte haykırıyoruz. Biriz, iriyiz, diriyiz, hep beraber Türkiye'yiz." diye konuştu.

Gençlerden ailesine, ülkesine ve bayrağına sahip çıkmasını isteyen Nebati, şunları kaydetti:

"Tarsus'ta Kürt, Türk, Arap yok. Hep beraber Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si, Laz'ı, Çerkez'i ve Zaza'sıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız. Aslımızı inkar edecek miyiz? Hayır. Kürt, Kürtçe konuşacak. Arap, Arapça konuşacak ama ortak dilimiz Türkçe ile Allah'ın izniyle kitaplarımızı okuyacağız, eğitimimizi tamamlayacağız."

Bakan Nebati, konuşmasının ardından etkinlikte sahne alan Cengiz Kurtoğlu'ndan "Duyanlara Duymayanlara" adlı şarkısını söylemesini istedi.

Cengiz Kurtoğlu da sahnede Bakan Nebati'ye ve katılımcılara teşekkür ederek, istenen şarkıyı seslendirdi.

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