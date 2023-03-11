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Politika

Bakan Nebati: Kiralık konut arzını artıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2023 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Kiralık konut arzını artıracağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa AFAD Koordinasyon Merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"5 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda"

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ülkeye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız. Kiralık konutlar, kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına sunulacak"

  • Bakan Kurum
  • Bakan Nebati
  • AFAD

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