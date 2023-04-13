Bakan Nebati, Mersin'de temaslarda bulundu

Nebati, kentteki programları kapsamında geldiği Mersin'de, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.

Burada kent protokolü tarafından karşılanan Nebati, şeref defterini imzaladı, ilgililerle görüştü.

Nebati, kentte yapımına devam edilen ve tamamlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Nebati, depremden etkilenenlerin misafir edildiği Mersin Kız Öğrenci Yurdu ve Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdunda depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Yurtların yemekhanesine geçen ve sıraya girip yemeğini alan Nebati, masalarına konuk olduğu afetzedelerle orucunu açıp, sohbet etti.

Bakan Nebati, programlarını Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak gerçekleştirdi.