Bakan Nebati, Mersin'de temaslarda bulundu

Mersin'den AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, ilçedeki programı kapsamında Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı toplantıda bölgedeki çiftçi, esnaf ve iş adamlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Nebati, katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Nebati, çeşitli iş grubundaki esnafla sohbet etti, çevredekilerle fotoğraf çektirdi.

Erdemli Öğretmenevi'nde muhtarlarla da bir araya gelen Nebati burada talepleri dinledi.

Bakan Nebati, programlarına Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la katıldı, bazı kişiler Togg'u inceledi.