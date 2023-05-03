İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2023 Çarşamba / 13 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4746
  • EURO
    21,5648
  • ALTIN
    1266.4
  • BIST100
    4485.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Nebati: Tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz
Politika

Bakan Nebati: Tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Biz, birilerine değil gençliğin bizatihi kendisine bakarak hiçbir şekilde bu memleketin bayrağını aşağıya düşürmeden tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz.' dedi.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz
ABONE OL

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, AK Parti İl Gençlik Kollarınca Millet Bahçesi'nin sahil etabında düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, kentteki gençlerin enerjisini, memleket ve bayrağa düşkünlüğünü övdü.

Çalışan, üreten ve kazanan Mersin'de farklı memleketlerden vatandaşların "Biz Mersinli'yiz" dediğini belirterek, gençlere seslenen Nebati, "Sizden bir tek şey istiyorum. Lütfen şehrinize sahip çıkın, çok çalışın, üretin, birbirinizi sevin. Lütfen asla birilerinin ötekileştirmesine kulak vermeyin, Mersin için kim çalışıyorsa 'o bizim ağabeyimiz, kardeşimizdir' diye bakın." ifadelerini kullandı.

Nebati, kente hizmet etmeye, kardeşçe çalışmaya, en güzel işleri yapmaya geldiklerini vurgulayarak, gençlerle aynı dili konuştuklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta geçlerle de buluşmak için Mersin'e geleceğini aktaran Nebati, "Biz, birilerine değil gençliğin bizatihi kendisine bakarak hiçbir şekilde bu memleketin bayrağını aşağıya düşürmeden tek vatan, tek devlet, tek millet diyerek yolumuza devam edeceğiz. Yolumuza devam ederken de bu memleketin her türlü güzelliğini hep beraber paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, etkinlikte sahne alan şarkıcı Serdar Ortaç'tan "Karabiberim" adlı şarkısını söylemesini istedi.

Serdar Ortaç da "Şarkıyı 1994'te yazdığımda hiçbiri doğmamıştı. Şimdi büyüdüler ve bizimle beraberler. Karabiberim'i Bakan Nebati baba için okuyorum. Seni seviyoruz." diye konuştu.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
  • Bakan Nebati
  • Nureddin Nebati

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.