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Politika

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Emekli olmanıza sadece 13 gün kaldı

Dün yapılan seçimlerin ardından hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dikkat çeken bir göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Nebati, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı.' dedi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 23:05 - Güncelleme:
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Emekli olmanıza sadece 13 gün kaldı
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Oy sayısı itibarıyla da Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na attığı fark yaklaşık 2,5 milyona tekabül ediyor.

Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"MİLLET TÜM HESAPLARINIZI BOŞA ÇIKARDI"

Milletin 7'li koalisyonun tüm hesaplarını boşa çıkardığının altını çizen Nebati şunları ifade etti:

Daha düne kadar "Ben Hesap Uzmanı'yım. Hesap nedir, kitap nedir iyi bilirim" diyordunuz. Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız.

"13 GÜN KALDI, SİYASETTEN EMEKLİ OLACAK"

Hiç boşuna kendinizi yormayın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı.

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