Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na 'hesap uzmanı' göndermesi! Vekillerin 4'te 1'i gitti

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne CHP listesinden giren 7'li koalisyonun küçük ortaklarından 39 isim milletvekili seçildi. CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısının hemen hemen 4'te birine denk gelen 39 milletvekili, seçim sonrası kendi partilerine geçecek.

CHP'DNE KÜSURAT PARTİLERİNE 39 MİLLETVEKİLİ

CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 14, Demokrat Parti'nin 3, İYİ Parti'nin 1 adayı Meclis'te sandalye sahibi oldu. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili seçildi. Bu durum Türkiye seçim tarihinde bir ilk olurken, bu partilerin toplam oy oranı yüzde 1,5 civarında olması dikkat çekti.

BAKAN NEBATİ'DEN 'HESAP UZMANI KILIÇDAROĞLU...' GÖNDERMESİ...

Meclis'teki sandalye sayısının 4'te 1'ini küsürat partilerine vermesine göndermede bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Sana söz baharlar gelecek" diyerek anlaşılan seçmenlerinize değil, ülkemizde hiçbir tabanı olmayan küsürat partilerine söz verip durmuşsunuz.

Toplam oy potansiyeli yüzde 1,5'i dahi bulmayan bu küsurat partilerinin 40'a yakın adayını Meclis'e taşıdınız"

Yeni dönemdeki sandalye sayınızın neredeyse dörtte birine denk gelen bu tablo, bir "Hesap Uzmanı" olarak, hesaba-kitaba ne derece hakim (!) olduğunuzu da bir kez daha açıkça ortaya koymuştur."