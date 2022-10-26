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Politika

Bakan Nebati'den Yunan bakana sert tepki: Bu komplekslerinden vazgeçmeliler

Suudi Arabistan'daki 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, 'Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerekli' dedi.

DHA26 Ekim 2022 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Bakan Nebati'den Yunan bakana sert tepki: Bu komplekslerinden vazgeçmeliler
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Suudi Arabistan devam eden 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'nın bugünkü oturumunda konudan uzaklaşarak ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alan açıklamalar yapan Yunan Bakan'a Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tepki gösterdi.

TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR YAPTI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta gerçekleştirilen 6'ıncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6 binden fazla uluslararası delege delege katıldı. Dün akşam 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.

YUNANİSTAN'IN BU KOMPLEKSLERİNDEN KENDİNİ KURTARMALI

Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek tepki gösterdi. İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.

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