Bakan Özer: Türkiye'nin bilgi toplumu kapasitesini güçlendirmede çok önemli katkılarınız olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özer, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul yüksek düzeyli toplantıları kapsamında düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği New York'ta, ABD'de yüksek lisans ve doktora için bulunan Türk öğrencilerle bir araya geldi.

Özer, Türk öğrencilerle buluşmasında yaptığı konuşmada, 1940-50'li yıllarda yurt dışına master ve doktora için giden öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüklerinde alanlarındaki ilk temsilciler olduklarını ifade ederek, Türkiye'nin bu konuda çok mesafe aldığını kaydetti.



Özellikle son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında çok ciddi artışların olduğunu vurgulayan Özer, aynı zamanda eğitime erişimin önündeki tüm engellerin de kaldırıldığını belirtti.

- İYİLEŞTİRME İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

Özer, şunları kaydetti:

"Sizler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok kıymetlisiniz. Gittiğiniz yerde hem ülkemizi temsil ediyorsunuz hem de döndüğünüz zaman Türkiye'nin bilgi toplumu kapasitesini güçlendirmede çok önemli katkılarınız olacak. Bizim beklentimiz bu. Mümkün olduğu kadar büyük çoğunluğunuzun yurda dönerek Türkiye'nin çok daha güzel olması, çok daha güçlü olabilmesi için katkı sunmanızın önündeki engelleri ortadan kaldırmak, bizim tek temennimiz bu, başka bir beklentimiz yok."

Bakanlık bürokratlarının yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin sorunlarını çok daha iyi anlayacak ve yükseköğretim bağlamında değerlendirebilecek kapasitede olduğunu belirten Özer, birlikte hareket edildiği takdirde üstesinden gelinemeyecek hiçbir problemin olmadığını vurguladı.

Özer, 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler için özellikle tazminatlarla ilgili birtakım iyileştirmelerin sağlanacağı bazı yasal düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin insani başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla her zaman yanlarında olmak için adım atacaklarını söyledi.

Görüşmede öğrencilerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen, ABD'deki akademik çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Özer, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

- EĞİTİM ATAŞELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Özer, Türkiye'nin ABD'deki eğitim ataşeleriyle de görüştü.



Görüşmede Boston, Houston, Los Angeles, New York, Şikago ve Washington eğitim ataşelerinin bölgelerinde yürüttükleri faaliyetlerle ilgili bilgi alan Özer, eğitim müşavirlerinin kapasitelerini güçlendirmek adına çevrim içi de olsa hemen her ay toplantılar yaptıklarını anlattı.



Ataşelerden toplantılarda yurt dışında okuyan öğrencilerin burs ve çeşitli evrak işlemleriyle ilgilenmelerinin yanı sıra üç boyutlu düşünerek bölgelerinde eğitimdeki iyi uygulamaları tespit edip Bakanlıkla paylaşmalarını isteyen Özer, ayrıca yurt dışındaki bursiyerlerin kültür ve sanatla, topluluk olarak birlikte hareket edebilmeyle ilgili kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sık sık bir araya gelmelerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.