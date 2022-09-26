Bakan Özer'den yardımcı kaynak müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Sincan ilçesinde yapımı tamamlanan Ersin Nazif Gürdoğan Anadolu Lisesinin açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada hayata veda edişinin 10'uncu yıl dönümünde halk ozanı Neşet Ertaş'ı anan Bakan Özer, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra kültür, sanat gibi noktalarda da ilerleme kaydetmelerini istediklerini ifade etti. Neşet Ertaş'ın adının bir köy yaşam merkeziyle anılacağı bilgisini paylaşan Özer, "İnşallah ekim ayı içerisinde Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın köyünde bir Neşet Ertaş Köy Yaşam Merkezi açacağız. Hazırlıkları tamamlandı, onun da müjdesini buradan vermek isterim. Bizim derdimiz kültür, sanat ve bilim insanlarını bir vefa duygusuyla, basit bir minnetle anmak ve çocuklarımızın onları mümkün olduğu kadar yaşarken, mümkün değilse yaşadıktan sonra da hatırlamaya, öğrenmeye, onların hikayeleriyle hemhal olmalarını sağlamaya çalışmak" dedi.

"YÜKSEKÖĞRETİMİ DAHİL ETTİĞİMİZDE 25 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKAN BİR EĞİTİM KİTLESİNDEN BAHSEDİYORUZ"

Son 20 yılın eğitimde tüm engellerin kaldırıldığı, aynı zamanda okullaşma oranlarının artırılması için devasa yatırımların yapıldığı bir dönem olduğunu söyleyen Bakan Özer, "300 bin sayılarında dersliğimiz varken, bugün 850-900 bin derslikten bahsediyoruz. Eğitim sistemimizde 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 19 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem. Buna yükseköğretimi dahil etmiyoruz, dahil ettiğimiz zaman 25 milyonun üzerine çıkan bir kitleden bahsediyoruz. Ne kadar nüfusu eğitimle buluşturabilirsek, sadece bununla yetinmeyip yetişkinlerimizi de sürekli kendisini geliştirecek eğitim mekanizmalarıyla desteklerse çok daha güçlü ve müreffeh bir toplum olabilme potansiyelimizi artırmış oluruz" diye konuştu.

"156 MİLYON YARDIMCI KAYNAKLA EĞİTİM ÖĞRETİME DEVAM EDECEĞİZ"

Her alanda Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahada öğrencilere çok daha nitelikli eğitim sunabilmek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecek şekilde mekanizmalar üretmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılına çok daha donanımlı bir şekilde hazırlandık. Okullar başladığı zaman son 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için dağıtılan ücretsiz kitaplar yine öğrencilerimizin sıralarında hazır oldu. Bu sene ilk kez yardımcı kaynaklarla ilgili ciddi bir adım atarak 136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştırdık. Eğitim sistemimizdeki kronik bir problem olan yardımcı kaynak problemini de çözmüş olduk. İnşallah ekim ayında bu 136 milyona 20 milyon daha ilave edeceğiz ve 156 milyon yardımcı kaynakla eğitim öğretime devam edeceğiz. İlk kez dağıtılan yardımcı kaynaklar ders kitabını geçmiş olacak" dedi.

"OKULLARIMIZ HER TÜRLÜ İHTİYACINI KARŞILAYACAK, HİÇBİR TALEPTE BULUNMAYACAK HALE GELECEK"

"Eğitim sistemimizdeki 1,5 milyon öğrencimiz ücretsiz olarak öğle yemeği yiyor. Bugünlerde bazıları öğrencilere yemek yemeyle ilgili adımlar atıyor, gayet güzel. Ama sanki Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir şey yapmıyormuş gibi bir algıyla süreçleri yönetmeye çalışıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığına onların hayalleri yetişemez" diyen Bakan Özer, şöyle devam etti:

"İlk kez okullarımıza kendi temizlik, kırtasiye, küçük onarım, donatım, laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamaları için bütçe gönderdik. 3 milyar 750 milyon lira okullara sadece bu ihtiyaçlarını karşılamaları için bütçe gönderdik. Okullarımız şu an itibarıyla 2 milyar 150-200 milyon civarında bütçeyi kullanabildiler. Halen hesaplarında 1 milyar 500 milyona yakın bütçe durmakta. Bitirildiği zaman tekrar bütçeyle desteklemeye devam edeceğiz. Okullarımız her türlü ihtiyacını karşılayan, dimdik ayakta duran, vatandaşın çocuğu geldiği zaman bağışmış, yardımmış, toplu kağıtmış, kırtasiye malzemesiymiş gibi hiçbir talepte bulunmayan birimler haline gelecekler."

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde 198 yeni okulu ve büyük onarımlardan geçirilen 450 yeni okulu hizmete aldıklarını dile getiren Özer, bununla yetinmeyerek bin 692 köy yaşam merkezini kullanıma açtıklarını bildirdi. Bin 710 bağımsız anaokulunu 2022-2023 eğitim öğretim yılına yetiştirdiklerini hatırlatan Bakan Özer, "Hedeflemiş olduğumuz 3 bin yeni anaokulu hedefini tutturduğumuz gibi o rakamı da aşacağız inşallah. İlk kez cumhuriyet tarihinde okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranları OECD ortalamasına gelecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın törendeki konuşmasında dile getirdiği Sincan'a spor lisesi talebine ilişkin, arazi varsa spor lisesi yapılabileceğini, lisenin daha verimli kullanılabilmesi için ilçede yapılan spor kompleksi içerisine bir spor lisesi yapılmasının daha iyi olacağını kaydetti.

Tören sonunda Bakan Özer tarafından açılışı yapılan okula adı verilen Ersin Nazif Gürdoğan'a tablo takdim edildi. Tören, Bakan Özer, Ersin Nazif Gürdoğan, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte okulun açılış kurdelesinin kesilmesiyle son buldu.