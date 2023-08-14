Bakan Özhaseki: Afrika ülkeleriyle ticaret hacmi gittikçe artmaktadır

Bakan Özhaseki, Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen, Fildişi Sahili'nin bağımsızlığının 63'üncü ve ülkenin Ankara büyükelçiliğinin açılışının 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özhaseki, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Özhaseki, Türkiye'nin, Afrika'daki birçok dost ülkeyle yakın işbirliğine işaret ederek, bunu daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki işbirliğinin de giderek geliştiğini belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek devlet başkanları gerekse ilgili bakanlar arasında yapılan görüşmeler, karşılıklı ziyaretler ve mutabakat metinleri, bir noktada ticari hacmimizin de gittikçe gelişmesini sağlamıştır. Ticaret hacmi şu anda bir milyar dolara yaklaştı ancak inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletli, karşılıklı kazanmaya dayalı ve saygı çerçevesi içinde sürdürdüğü her ilişki, Afrika ülkelerinden karşılık bulmakta ve bu ticaret hacmi gittikçe artmaktadır."

Özhaseki, Türkiye'nin tarihte Afrika ve Avrupa kıtasında gittiği her yere adalet ve insanlık götürdüğünü ifade ederek, "Bundan dolayı, birçok Afrika ülkesine sömürü için giden ülkelerden bizi, tüm dünya milletleri ayrı tutmaktadır." dedi.

Ülkenin bağımsızlık yıl dönümü kutlayan Özhaseki, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde yapılacak Afrika Kupası için de ülkeye başarılar diledi.

Konuşmanın ardından Özhaseki ve Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.