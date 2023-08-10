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Politika

Bakan Özhaseki bizzat duyurdu: Tamamı yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir' dedi.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki bizzat duyurdu: Tamamı yıkılacak
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AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı toplantı salonunda yerel ve ulusal basın mensupları ile düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, orta hasarlı binaların yıkılacağını söyledi.

Bakan Özhaseki konu ile ilgili yaptığın açıklamada, "Orta hasarlı binaların tamamı yıkılacak arkadaşlar. Orta hasarlıları ağır hasarlı grubuna alıyoruz ve yıkılacak. Orta hasarlı demek yorulmuş bina demektir. Yarın bir gün 5 ve 5,5 şiddetli şekilde sallandığında ve saniyesi uzun olursa aynı acıları bir daha yaşarız. Orta hasarlı bina sahibi vatandaşlar az hasarlıya çevirdikleri için 'Ben güçlendiriyorum, kiraya vereceğim' diyerek devam ediyorlar ya, boşuna etmesinler yıkacağız. Yıkıldıktan sonra da yerine yeni yerler yapacağız. Hak sahipliği için de AFAD'ın kriterlerinde biraz daha sertlik var. Ama bizim bakanlığımızın kentsel dönüşümü için sertlik yok. Bizler kentsel dönüşümü alarak vatandaşın birden fazla konutu veya iş yeri artı konutu varsa onları da hak sahibi yapmaya devam edeceğiz. Konutlar yapıldıktan sonra eski yapının yeri ve konumu ne ise o göz önünde yapılarak dağılacak. Yani üst sokakta bulunan adamın evini alıp en öne, en öndekini alıp da en arkaya götürmek gibi bir durum olmayacak" dedi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
  • Bakan Özhaseki
  • hasarlı binalar

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