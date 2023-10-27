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Politika

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odası başkanlarıyla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odası başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

AA27 Ekim 2023 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odası başkanlarıyla buluştu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, oda başkanlarının yanı sıra Bakanlık bürokratlarının da katıldığı toplantıda, inşası devam eden konutlar, şehir meydanları, "Yerinde Dönüşüm" projesi başta olmak üzere deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Programda konuşan Özhaseki, ilk gündem maddelerinin 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak olduğunu belirterek, bölgede yürütülen çalışmaları birebir takip ettiğini söyledi.

Bölgenin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz demeden çalıştıklarını bildiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bir ve beraberce çalışıyoruz. Çabamız, elimiz, emeğimiz deprem bölgesinde. Şehirlerimizi bir an evvel inşa ve ihya etme gayretindeyiz. Bu süreçte, oluşan sorunları ve olumsuzlukları da hassasiyetle takip edip çözüme kavuşturuyoruz. Tüm gücümüzle, hep birlikte el ele vererek şehirlerimizi en kısa sürede eskisinden daha güvenli ve daha güzel hale getireceğiz. Bütün gücümüzle arazideyiz."

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
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