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Politika

Bakan Özhaseki: Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık kredi desteğini onayladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dünya Bankasının deprem bölgesindeki imar çalışmaları için 1 milyar dolarlık finansmanı onayladığını, bunun 684,8 milyon dolarlık kısmının Bakanlığa tahsis edildiğini bildirdi.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık kredi desteğini onayladı
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Özhaseki, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Dünya Bankasının "Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde temel kamu hizmetlerini yeniden tesis etme ve dirençli kırsal konutların inşası çabalarını desteklemeye yönelik 1 milyar dolarlık finansmanı onayladığını duyurdu.

Kredinin 684,8 milyon dolarının Bakanlığa tahsis edildiğini belirten Özhaseki, "Kredinin 296,5 milyon dolarlık kısmı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde kırsal alanlarda yapacağı konutlarda, 388,3 milyon dolarlık kısmı ise İLBANK'ın deprem bölgesinde altyapı projelerinde kullanılacak." bilgisini paylaştı.

388,3 MİLYON DOLARLIK KISMI İLBANK'A KARŞILIKSIZ TAHSİS EDİLDİ

Bakan Özhaseki, Dünya Bankası tarafından İLBANK'a sağlanan kısmının karşılıksız tahsis edildiğini de vurguladı.

İLBANK'ın, afetten zarar görmüş 11 şehrin altyapısının imar ve inşası için ilk günden beri çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Özhaseki, temin edilen krediyle çalışmaların daha da genişleyeceğini ifade etti.

Özhaseki, bu kapsamda deprem bölgesinde, su, yağmur suyu şebekesi, katı atık yönetim tesisleri ve belediye itfaiye istasyonları, hasar görmüş olan acil durum müdahale ve belediye ekipmanları, itfaiye ve kurtarma araçları ile katı atık toplama araçlarının yenileneceğini kaydetti.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
  • Mehmet Özhaseki
  • Dünya Bankası

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