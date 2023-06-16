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Politika

Bakan Özhaseki duyurdu! Bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Deprem bölgesinde inşası tamamlanan evlerin teslimi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kurban Bayramı öncesi 80 köy evinin daha teslim edileceğini duyurdu.

16 Haziran 2023 Cuma 00:50 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki duyurdu! Bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek
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Evlerini kaybeden depremzedeler için kısa sürede inşa edilen köy evlerinin teslimatı devam ediyor.

Kalıcı afet köy evlerine ilişkin bir müjde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından köy evlerine ilişkin bir video klip paylaştı.

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