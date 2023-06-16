Bakan Özhaseki duyurdu! Bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Evlerini kaybeden depremzedeler için kısa sürede inşa edilen köy evlerinin teslimatı devam ediyor.
Kalıcı afet köy evlerine ilişkin bir müjde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından köy evlerine ilişkin bir video klip paylaştı.
Deprem bölgesinde tamamladığımız evlerimizin teslimi devam ediyor. ��— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) June 15, 2023
Kahramanmaraş'ta da kalıcı afet köy evlerimizin yapımını sürdürüyoruz.
Kurban Bayramı öncesinde 80 köy evimizi daha hak sahiplerine teslim edeceğiz. Hemşehrilerimiz bayram mutluluğunu inşallah yeni evlerinde... pic.twitter.com/qTBNZrMHUx