Bakan Özhaseki duyurdu! Bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Evlerini kaybeden depremzedeler için kısa sürede inşa edilen köy evlerinin teslimatı devam ediyor.

Kalıcı afet köy evlerine ilişkin bir müjde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından köy evlerine ilişkin bir video klip paylaştı.