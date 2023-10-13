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Politika

Bakan Özhaseki: Gazze'de kanın durması elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, 'O bölgedeki kanın bir an önce durması, mazlumun ahının dinmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA13 Ekim 2023 Cuma 22:21 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Gazze'de kanın durması elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
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Özhaseki, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kayseri'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kentte 6'ncısı düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Özhaseki, Gazze'de yıllardır kanayan bir yara olduğunu ve bütün dünyanın bu duruma seyirci kaldığını belirtti.

Türkiye'nin bölgede barışın sağlanabilmesi için elinden geleni yaptığına vurgu yapan Özhaseki, "Burada mazlum insanlar var. Toprakları, hürriyetleri, her türlü yaşam hakkı elinden alınmış insanlar var. Öyle abluka altına alıyorlar ki ekmek, su, ilaç girmesine mani oluyorlar. Bir insanın yaşayabilmesi için, ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa onun önünü kesiyorlar, mani oluyorlar." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, kendisini medeni olarak tanıtan Avrupa ülkelerinin iki yüzlü bir tavır sergilediğini ve İsrail'in bu tavrına destek verdiklerini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinin yıllardır Türkiye'ye karşı da iki yüzlü siyaset sürdürdüklerine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Dışişleri Bakanı'mız ve özellikle bizim istihbarat teşkilatlarımız müthiş şekilde bir gayret içindeler. Arabuluculuk fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Orada mazlum olan insanların, kardeşlerimizin yardımına koşuyorlar. Ne yapılabilirse emin olun onu yapıyorlar. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. O bölgedeki kanın bir an önce durması, mazlumun ahının dinmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

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