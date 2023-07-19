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Politika

Bakan Özhaseki: Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: 'Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek.'

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek."

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