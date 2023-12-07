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Politika

Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Şehir merkezlerimizde o cıvıl cıvıl çarşıları yeniden inşa edeceğiz. Bu anlamda Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da çalışmalarımıza başladık. İnşallah, en kısa sürede şehir merkezlerimizi ve şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız.' dedi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük zarar gören illerin en hızlı ve güvenli şekilde ayağa kaldırılması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarına göre 680 bin konut, 170 bin ticari alan olmak üzere toplam 850 bin bağımsız bölümün hasar gördüğünü anlatan Özhaseki, şehir merkezlerinin büyük bir yıkıma uğradığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin önceliğinin "afet bölgesinin yeniden imar ve inşası" olduğunu aktaran Özhaseki, "Gerek rezerv alandaki çalışmalarımızla gerek 'Yerinde Dönüşüm' projemizle afet bölgesini ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. İnşallah yüzyıllarca yaşayacak şehir merkezlerini biz inşa edeceğiz. Köy evlerimizi daha güvenli ve iklim dostu olan çelik karkastan yapacağız. Hiç kimse merak etmesin, afetten zarar gören tüm şehirlerimizi eskisinden daha güvenli ve güzel hale hep birlikte getireceğiz." ifadesini kullandı.

"ŞEHİRLERİMİZİ ESKİ CANLILIĞINA KAVUŞTURACAĞIZ"

Özhaseki, deprem bölgesindeki şehir merkezlerinde canlılığın yeniden hüküm süreceğini dile getirerek, "Şehir merkezlerimizde o cıvıl cıvıl çarşıları yeniden inşa edeceğiz. Bu anlamda Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da çalışmalarımıza başladık. İnşallah, en kısa sürede şehir merkezlerimizi ve şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacağız. Aynı anlayış ve hassasiyetle yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıyla tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getiriyoruz." dedi.

İstanbul'u olası Marmara depremine hazırlama konusunda da yoğun mesai yaptıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Marmara'yı ve İstanbul'u depreme en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Plan ve projelerimiz hazır. İstanbul'daki sağlıksız yapı stokunu yenileyeceğiz. Kısacası afet bölgesinin ihyası ile Marmara'nın ve İstanbul'un depreme hazırlığına odaklandık. İstanbul'u, Marmara'yı ve diğer tüm şehirlerimizi, atacağımız adımlarla çok daha sağlam ve güvenli hale getireceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu da Kentsel Dönüşüm Yasası'ndaki 50+1 formülünün, dönüşümü hızlandıracağını vurgulayarak, yasanın, İstanbul'u deprem başta olmak üzere, afetlere karşı hazır hale getirme noktasında büyük kolaylık sunacağını aktardı.

  • özhaseki bakan
  • çevre şehircilik
  • afet zararları

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