Bakan Pakdemirli: Kadınlarımız artık girişimci, iş veren, istihdam sağlayan konumuna gelmiştir

DHA 15 Ekim 2021 Cuma 15:03 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 15:03

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısı ile İzmir'de düzenlenen 'Kız Kardeşim Projesi' toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Yaşar Kırkpınar, proje ortakları ve projede yer alan kadınlar katıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, kadının ekonominin içinde olmasının önemine değinerek, "Gıda satın almasında büyük eksiklikler olduğunun farkındaydık. Müşteriler, yöresel ürünleri almak istiyordu ancak bu ürünlerin yolculuklarında eksiklikler vardı. Biz de göreve geldiğimizde hem bu eksiklikleri tamamlamak hem de kadınlarımızın el emeği ürünlerini hak ettikleri değere kavuşturmak için çalışmalar yaptık, eğitimler verdik. 10 ildeki eğitimlerimizi İzmir'le tamamlıyoruz. Bugün fuaye alanında 9 farklı ilden gelen kadınlarımızın el emeği ürünlerini göreceğiz. Proje kapsamında eğitimi verip ayrılmıyoruz. İllere bir mentor ve bir danışman atıyoruz. Mentor; vizyon, fikir, ilham verip, kadınları piyasadaki tecrübelerinden yararlandırırken, danışmanlarımız da mevzuat ile ilgili eksiklikleri tamamlamak için orada bulunuyor. Piyasadan satın almacıları da çağırdık. Şu an salonumuzda büyük şirketlerimizin satın almacıları bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak projelere devam edeceğiz. Proje kapsamında illerimiz olgunlaştıkça, ürünlerin ciroya dönüşmesi anlamında ilk kıpırtılar başladı. Olgunlaşan illerimiz başka illere de kardeşlik yapacak ve şehir şehir yayılacağız" dedi.

'KADIN VE ERKEĞİN EŞİT İSTİHDAM EDİLDİĞİ TEK SEKTÖR TARIM'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kadınların hayatın her alanında kendini en iyi şekilde gösterdiğini belirtti. Çankırı, "Kadınlar bugün de şehir hayatında olduğu gibi kırsal alanda yaşamın zorluğunu paylaşmaktalar. Bakanlığımız son yıllarda kırsal alanda kadının güçlendirilmesi için başlattığı projelerle kırsal alandaki kadınlar da girişimci olarak yerlerini almaktalar" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de kadınların tarım sektörünün can damarı olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Başarılar, çoğunlukla erkeğin hanesine yazılırken, kadınlarımıza da 'Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır' sözüyle yetinmek kalmıştı. Bugün geldiğimiz noktada, misyonu ve artan sorumluluğu ile kadınlarımız, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin artık yıldız oyuncusudur. Kadınlarımız, bütün mukaddes görev ve sıfatlarının yanında artık üretici, girişimci, iş veren, istihdam sağlayan, işinin patronu konumuna gelmiştir. Kadının tarımın ve gıdanın, dolayısıyla hayatın can damarı olduğu aşikardır. Bugün, dünyada tarımsal işgücünün yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor. Yine gıda üretiminin yarıdan fazlasında kadınların emeği var. Ülkemizde istihdam edilen 4,8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın. Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım sektörüdür" dedi.

'TARIMIN GİZLİ MİMARI KADINLAR'

Bakanlık olarak tarımın 'gizli mimarları' ve 'isimsiz kahramanları' olarak kadınları 'baş tacı' kılmaya devam edeceklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Kız Kardeşim Projesi kapsamında ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 73 kadın kooperatifi, kadınlar tarafından kurulmuş 10 dernek ve 271 girişimci kadının katılımı ile eğitimler verdik. Gururla söylemeliyiz ki bu projeyle bugüne kadar toplam bine yakın kadının eğitim almasını sağladık. Bizim için bu bin kadın, bin hanenin geçimi, bin kere üretim ve bin kere kalkınmak demek. Bugün de, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısı ile '10 Kız Kardeşim' ilinden katılım sağlayan üretici kadınların, satın almacılar ile buluşması sağlanarak ürün pazarlama ve geliştirme konularında fikir alışverişinde olmalarına katkı sunacağız. Tabii Bakanlık olarak çok sayıda başka projemiz de devam ediyor. İnşallah bu projelerin üstüne yenilerini ekleyip sizlerin desteğiyle tarıma değer ve güç katmayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki kadın eli değen her şeyin ayrı bir güzelliği, kadın tarafından yapılan her üretimin ayrı bir değeri vardır" diye konuştu.

'DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞLIYOR'

Bakanlık politikalarında kadınlara 'pozitif ayrımcılık' sağlandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Kırsal Kalkınma Destekleri'nin önemli bir ayağı olan IPARD programında bugüne kadar toplam 4 bin 484 kadın yatırımcımızla 2,7 milyar lira hibe projesi ile sözleşme imzaladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 5,3 milyar lira yatırım yapmasının önünü açtık. İşlemleri tamamlanan 3 bin 906 kadın yatırımcımıza yaklaşık 2 milyar lira hibe verdik. Geçen yıl başlattığımız Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nde, yaklaşık yüzde 50 kadın girişimciye destek verdik. Yine Genç Çiftçi Projesi'nde kadın girişimci sayımız yüzde 60 olurken, bu kapsamda 29 bin projeye 864 milyon lira hibe desteği sağladık. Diğer taraftan gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere orman köylerinde ikamet eden orman köylüsü bin 52 kadın kardeşimize de 8 milyon lira destekte bulunduk. Bakanlığımızca kadına yönelik tüm eğitim faaliyetlerinde temel amacımız; mesleki beceri kazanmalarını sağlamak, tarımsal üretimde kaliteyi artırmak, tarımda kadın istihdamını ve girişimcilik kapasitelerini artırmak, kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak."

Bugün itibariyle kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında; toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başlayacaklarını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" dedi.

GİRİŞİMCİ KADINLAR DA SÖZ ALDI

Kız Kardeşim Projesi'yle birlikte üretim yapan kadınlar da programda söz aldı. Bursa'dan Mahinur Akar, "Yöresel ürünlerimizi geleneksel yöntemlerle işliyoruz. Pişiriyor, üretiyor, satış ağının genişlemesine yönelik böyle bir projenin katkılarıyla daha sağlam şekilde adımlarımızı atarak ilerlemeye devam ediyoruz" dedi. İzmir'in Ödemiş ilçesinden Vesile Adabaşı da, "İki sene önce gelen yetkililer ipek böceği yetiştirme projesinden bahsetti. Projeye dahil oldum. Önce 14 kadın, uzmanlardan eğitim aldık. 'Kız Kardeşim' projesiyle bütçe yapmayı, satış yapmayı ve müşteri ilişkilerini öğrendim. Proje kapsamında ürünlerimizi hızlı bir şekilde üreticiye ulaştırmayı istiyoruz. Birlikte hareket ettik ve başardık. Kadının isterse her şeyi yapabileceğini göstermiş olduk" diye konuştu. Konuşmaların ardından projeye katılanlara ödül takdimi ile program sona erdi.

KIZ KARDEŞİM PROJESİ

Coca-Cola Vakfı'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi kapsamında illerde ön plana çıkan ürün ve ürünlerin çeşitliliği sayesinde katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlanması, yerel ve geleneksel üretimin teşvik edilmesi, yerel ürünlerin piyasaya bilinçli bir şekilde yayılması, biyoçeşitliliğin korunması, kırsal kalkınmanın desteklenerek cazibesinin artırılması, tarımsal işletmelerin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarıma hizmet edilmesi, tarımdaki en büyük role sahip kadınların sosyo-ekonomik güçlenmesine destek olunması amaçlanıyor.