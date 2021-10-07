Bakan Pakdemirli, müjdeyi 24 TV canlı yayınında verdi: Yarın hesaplara yatacak

7 Ekim 2021 Perşembe 19:02 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 19:53

T.C. Tarım ve Orman Bakanı, Dr. Bekir Pakdemirli, 24 TV canlı yayınında Kaan Yakuphan'ın gündeme dair sorularını cevapladı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Etrafımızdaki denizleri düşündüğümüzde sanki çok su varmış gibi gözüküyor. Ancak kullanılabilir su miktarı, dünyadaki bütün suların yüzde 1-2'sini kapsıyor"

"Bundan sonra tahmin ediyorum, Su Kanunu'nun da bu yıl veya önümüzdeki yılın ilk aylarında çıkartabilirsek çok uygun olacak diye düşünüyorum"

"2053 yılına kadar "Net Sıfır Emisyon"a doğru gidecek bir üretim politikasını izliyor olmamız lazım"

"Tarım Orman Şurası'ndan çıkan ilk karar: "Suya göre üretim yapılacak. Çok su tüketen üretimler azalacak"

"İklim değişikliği kaçınılmaz, geliyor. Evlatlarımıza emanet edeceğimiz bu toprakları koruyarak, iyileştirerek, daha yaşanılabilir bir hale getirmeliyiz"

"Türkiye Cumhuriyet'i tarihinin en büyük orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Sene sonuna kadar her vatandaşımız için 3'er fidan dikerek 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız"



"13 bin tane gönüllü eğittik. Birçoğu bu yangınlarda görev aldı. Bir sonraki yangın sezonuna kadar 100 bin kişiye daha eğitim vermek istiyoruz"

"Türkiye afetlerle mücadele etme konusunda son derece başarılıdır. Ama bana göre yapmamız gereken şey, vatandaşlarımızı eğitmek. Mal kaybının telafisi var ancak can kaybının telafisi yok"

"Bir miktar kuraklık ve pandeminin etkileri dünyadaki gıda fiyatlarını artırdı. Çiftçimiz ekmeye devam etsin, hep söz verdiğimiz gibi onları mağdur etmeyecek politikalar oluşturacağız"

