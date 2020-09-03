Bakan Pekcan: Birçok limanımız Akdeniz'in trafiğine önemli katkı sağlamaktadır

DHA 03 Eylül 2020 Perşembe 16:36 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 16:36

Bakan Pekcan, İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen 'Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi' forumuna, bakanlık binasından video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, küresel pandemi nedeniyle bu yıl uluslararası misafirleri ağırlama şanslarının olmadığını söyledi. Pekcan, "Ancak yine de bu köklü geleneği devam ettirmek adına programımızı sanal ortamda ve uluslararası katılımla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 'Akdenizlilik' vurgusu ile yola çıktığımız İzmir İş Günleri çerçevesinde; özellikle Akdeniz'de ticaretin lojistiğini ve pandemi koşullarında ticaretin gelişimini ele almayı arzu ediyoruz. Birçok dilde dünyanın ortası olarak anılan Akdeniz ve çevresi, yüzyıllar boyunca gerek üretim potansiyeli gerekse ticaretin seyrindeki stratejik konumu itibari ile dünya ekonomisinin ağırlık merkezlerinden birisi olmuştur" dedi.

'ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMAKTA'

Bakan Pekcan, günümüzde küresel mal ticaretinin yüzde 80'inden fazlasının denizyolu taşımacılığı ile sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu trafiğin yaklaşık yüzde 25'i Akdeniz üzerinden gerçekleşmekte. Akdeniz'in batı ucundaki Cebelitarık Boğazı'ndan yıllık 120 bin gemi geçişinin yapıldığı, güneydoğu ucundaki Süveyş Kanalı'nda ise 963 milyon tonu aşan kapasitede 18 bin 500'den fazla geminin elleçlendiği görülmektedir. Akdeniz bölgesi farklı büyüklüklerde 87 limana ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, dünyadaki en işlek limanlar sıralamasına baktığımızda Akdeniz limanlarının ilk 20 işlek liman arasında yer almadıklarını görüyoruz. Öte yandan, sadece Avrupa'nın en işlek limanlarını incelersek en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen ilk 20 limanın yarısını Akdeniz Limanları oluşturmaktadır. Türkiye'de bulunan Ambarlı, Mersin ve İzmit limanları Avrupa’nın en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen limanları sıralamasında yer almaktadır. Akdeniz limanlarının stratejik konumları, kargo miktarları ve lojistik kapasiteleri ile Avrupa ve dünya ticaretine; ayrıca küresel tedarik zincirlerine önemli katkı sağlamaktadır."

'RO-RO OPERASYONLARI DIŞ TİCARETİMİZİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARI HALİNE GELMİŞTİR'

Pekcan, Akdeniz havzasının önemine dikkat çekerek, 2019 yılında Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ile ticaret hacminin toplam 82,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Taşımacılık modları itibariyle değerlendirdiğimizde; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere ihracatımızın yüzde 80'ini denizyoluyla, yüzde 14,9'unu da karayoluyla gerçekleştirildiğimizi görüyoruz. Türkiye'nin bölgedeki limanları yük taşıma kapasiteleriyle değerlendirildiğinde, Mersin Limanı, Aliağa Limanı ve İzmir Limanı aktif limanlarımız olarak göze çarpmaktadır. 2019 yılında sadece bu 3 limanımızdan yaklaşık 2,3 milyon konteyner elleçlenmiştir. Öte yandan, Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ gibi limanlarımız da ticaretimizin ağırlıklı yönü itibariyle Akdeniz'in trafiğine önemli katkı sağlamaktadır. Akdeniz'in lojistiği bağlamında alternatif güzergahları ve alternatif modları kullanmak ayrıca önem taşımaktadır. Ege ve Akdeniz’de yer alan limanlarımızdan Avrupa ve Orta Doğru ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirilen Ro-Ro operasyonları bugün dış ticaretimizin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Ro-Ro hatlarının, özellikle ülkemiz açısından alternatif bir taşıma modu olma ve dış ticaretinin sürdürülebilirliğini sağlama noktasında önemli bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz."

Bakan Pekcan ayrıca, Akdeniz Havzasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin tüm bölge ülkelerinin ortak yararına olacağına vurguladı.