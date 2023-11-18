Bakan Şimşek: Hükümet olarak hedefler noktasında kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te polis mensuplarına bisiklet dağıtımı için düzenlenen törene katıldı.

Bakan Şimşek, Galle Park'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesince temin edilen bisikletlerin emniyet mensuplarına dağıtım törenindeki konuşmasında, Gaziantep modelinin mükemmel şekilde çalıştığını söyledi.

Şehirdeki yaşam kalitesi için alınan inisiyatiflerin değerli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Gerçekten bence bu büyük bir hizmet. Öğretmenlerimize, emniyet mensuplarımıza, imamlarımıza, bütün memurlarımıza, çalışanlarımıza bisiklet gibi bir hediye, çok akıllıca olmuş ve tebrik ediyorum. Başkanı'mız bunun da kaynağını uluslararası finans kuruluşlarından hibe olarak edindiğini ifade etti, bu çok daha muhteşem. Çünkü kaynağımız kıt olduğu bir dönemdeyiz, onun için bir kere daha tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şimşek, emniyet mensuplarına çok şey borçlu olduklarını anlatarak, terörle mücadele büyük başarı sağladıklarını belirtti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU

Güvenin, huzurun ve emniyetin olmadığını yerde refah ve üretimin de olmayacağını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Allah polislerimizden razı olsun, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün polislerimize küçük ama anlamlı bir jest. İleride Avrupa'da en çok bisiklet yolu olan şehir unvanını kazanmamız lazım. Bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi yeşil dönüşüm. Her şeyden önce 2053'de biz hedef koyduk. Yani sıfır emisyon. Küresel ısınma bir realite ve bu ciddi tahribat yapma potansiyeline sahip. Eğer bu küresel ısınma devam ederse. Dolayısıyla bu tür inisiyatifler çok değerli. Bir taraftan biz yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Şu an toplam kurulu elektrik gücümüzün yüzde 55'i yenilenebilir. Biz bunu önümüzdeki 10-12 yılda yüzde 70'in üzerine çıkarmayı istiyoruz. Bu çok anlamlı çünkü hakikat en yaşanabilir şehirler, dünya için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Hükümet olarak bu hedefler noktasında kararlıyız."

Şimşek, bisiklet dağıtımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

BAKAN URALOĞLU VE DİĞER KONUŞMACILAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentte güzel işlerin yapıldığına bir kez daha şahitlik ettiğini dile getirerek, "Gaziantep'te güzel bir ekip ruhu var. Bana göre en önemlisi de budur. Onun için Gaziantep ne kadar güzel işler yaparsa biz o kadar mutlu oluyoruz. Ülkemize o kadar katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Kemal Çeber, kentte önemli çalışmalara imza atıldığını anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, emniyet mensuplarına ülke güvenliği için gösterdikleri çaba için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bisiklet yollarını artırmaya çalıştıklarına işaret ederek, bu yönde çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından polis mensuplarına bisiklet dağıtıldı.