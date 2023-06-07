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Politika

Bakan Şimşek'ten ilk paylaşım: Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını belirterek, 'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz.' ifadesini kullandı.

7 Haziran 2023 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten ilk paylaşım: Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yok
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından İngilizce olarak paylaşım yaptı.

Beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek, bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu, kendisine tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurguladı.

Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."

Bakan Şimşek, Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz.

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