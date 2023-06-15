Bakan Şimşek'e atılmak istenen iftira kampanyası tutmadı! Asılsız iddia yalanlandı

Sosyal medyadaki bazı hesaplar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili mesnetsiz iddialar gündeme getirdi.

İddianın farklı hesaplar üzerinden yayılmaya çalışılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Çirkin iddiayı yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Mehmet Şimşek'in Türkiye'ye gelmesi için 40 milyon dolar verildi" iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek hakkında ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.