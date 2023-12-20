İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1303
  • EURO
    31,9419
  • ALTIN
    1906.6
  • BIST100
    7662.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı
Politika

Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var.' dedi.

20 Aralık 2023 Çarşamba 21:12 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı
ABONE OL

Bakan Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • Bakan Şimşek
  • enflasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.