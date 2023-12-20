Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir.