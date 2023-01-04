İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlenen "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Soylu, 2022'de çok sayıda doğal afet yaşandığını anımsatarak, yaşanan afetlerde vatandaşın ve milletin yanında olduklarını dile getirdi. "Çok şükür 'nerede bu devlet' dedirtmedik." vurgusu yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Gerek eğitim gerekse tatbikatlarımızın ne kadar verimli olduğunu bu dönemde yaşanan afetlerde test edebildik. Ayrıca 54 bin 300'ü aşkın tatbikat hedefiyle 'tatbikatlar yılı' ilan ettiğimiz 2022'de afetle ilgili 94 binden fazla tatbikatı başarıyla tüm kurumlarımızda, Türkiye'de konu olarak da ilk kez gerçekleşen tatbikatları yaparak sağladık. Ayrıca Türkiye'de ilk defa tüm ülkede eş zamanlı olarak 'çök, kapan, tutun' tatbikatları gerçekleştirdik."

- "PASAPORTLARI AYNI GÜN BASARAK 3 GÜN İÇERİSİNDE VATANDAŞIMIZA GÖNDERİYORUZ"

Son dönemde dünya genelinde yaşanan çip krizinden kaynaklı olarak pasaport temininde yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, pasaport taleplerini karşılamakta zorluk çekmediklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Yılbaşı itibarıyla yapılan bütün pasaport taleplerini 3 gün içerisinde adreslerine gönderiyoruz. Geçen ay yapılan pasaport taleplerini de belli zaman aralıklarıyla beraber vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bugün itibarıyla yapılan tüm pasaport taleplerini aynı gün basarak 3 gün içerisinde vatandaşımıza gönderiyoruz. Yani eski sisteme dönmüş olduk."

Terör örgütlerinin 2022'de, kırsal alanda ablukaya alındığına dikkati çeken Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, kırsalda 578'i büyük ve orta çaplı, toplam 130 bin 981, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 17 bin 320 olmak üzere toplam 148 bin 301 operasyon yapıldığını aktardı.

Soylu, 2022'de aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan 2'si kırmızı, 4'ü mavi, 5'i yeşil, 19'u turuncu, 27'si gri ve 30'u liste dışı olmak üzere toplam 87 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu, çeşitli terör örgütlerine mensup 1220 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin, "107'si ölü, 974'ü sağ/yaralı, 139'u ise teslim şeklindedir. Etkisiz hale getirilen teröristlerinden 907'si PKK/KCK, 294'ü DEAŞ, 19'u ise sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu tespit edilen 29 bin 751 kişi, FETÖ/PDY 17 bin 805, PKK/KCK 8 bin 410, DEAŞ 2 bin 820, sol terör örgütünden 716 şahıs gözaltına alınmıştır." bilgisini verdi.

- "YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 120'NİN ALTINA İNMİŞTİR"

Soylu 2022'de ayrıca, terör örgütü PKK mensubu 125 şahsın da ikna çalışmaları sonucu örgütten ayrılarak, adalete teslim edildiğini söyledi. Terör örgütüne katılımın 2022'de 57 şahıs olarak gerçekleştiğini anımsatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgütün karşı karşıya kaldığı tablonun, büyük bir acziyet içinde olduğu ve özellikle devletimizin ailelerle beraber ortaya koyduğu ikna metodolojisinde, terör örgütünden bizim 125 kişiyi ikna ettiğimiz ve adalete teslim ettiğimiz gerçeği vaka iken, aynı zamanda yıllara göre katılım grafiğinde 2022 yılında terör örgütü ancak 57 kişiyi dağa çıkabilmiştir. Bizim devlet olarak, terör örgütünün içerisinde duhul etme, oradan aileleriyle beraber onları ikna etme kabiliyetimiz, PKK terör örgütünün bu konudaki teslimiyetinin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu mücadelemiz sonucunda yurt içi terörist sayısı 120'nin altına inmiştir."

- "MERSİN'DEN ADIYAMAN'A KADAR OLAN HAT TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTIR"

Soylu, jandarma ve emniyet envanterinde yer alan İHA ve SİHA'ların 2021'de 44 bin 803 saat uçuş gerçekleştirirken, 2022'de 47 bin 56 saat uçuş yaptığını ifade etti.

Bakan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan operasyonlar neticesinde 2022 yılında 1190 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 662'si ağır 989 silah, 1131 adet el bombası, 7,9 ton patlayıcı madde 275 adet EYP/mayın imha edilmiş, 429 bin 776 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Örneğin Tendürek Dağı terörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Çemçe Madur, terörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Amanos Dağları yani Hatay, Mersin'den Adıyaman'a kadar olan hat terörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Bunu şunun için söylüyorum. Burası temizlendikten sonra bitmiyor. Yani teröristin orada sıfıra inmesi bize yeterli değil. Onun o güne kadar kullandığı bütün barınaklar ve sığınaklar da milim milim, santim santim aranıyor."

Süleyman Soylu ayrıca "2022'de 185 terör eylemi engellendi ve bunların 18'i de canlı bomba eylemidir." dedi.

Eren Abluka İlkbahar-Yaz, operasyonlarının 15 Nisan-30 Eylül 2022 arasında yapıldığını anımsatan Soylu, 1 Ekim 2022-15 Nisan 2023'ü kapsayan Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonlarının ise devam ettiğini anlattı.

- "UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 29 BİN 105 KİŞİ TUTUKLANDI"

Uyuşturucuyla mücadelede hedefin, kökünü kurutmak olduğunu vurgulayan Soylu, 2022'de gerçekleştirilen 245 bin 785 operasyonda 313 bin 116 kişinin gözaltına alındığını, 29 bin 105 kişinin ise tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, operasyonlarda 62 ton 321 kilo esrar, 8 ton 534 kilo skunk, 6 ton 878 kilo eroin, 1 ton 214 kilo kokain, 1 ton 33 kilo sentetik kannabinoid, 11 ton 667 kilo metamfetamin, 3 milyon 427 bin 782 adet ekstazi, 6 milyon 566 bin 564 adet captagon, 12 milyon 625 bin 306 adet sentetik ecza, 109 milyon 572 bin 987 kök kenevirin ele geçirildiğini vurguladı.

Soylu, Bakanlıkta düzenlenen "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısının 2017'de 941 iken 2021'de yüzde 71 azalarak 270'e düştüğünü söyleyen Soylu, "Adli tıp çalışmaları sonuçlanan, maddeye bağlı ölüm sayısı 2021'in ilk 11 ayında 160 iken, 2022'nin ilk 11 ayında yüzde 8,8 azalarak 146 oldu." dedi.

Soylu, kaçakçılıkla mücadelede 2022'de gerçekleştirilen 29 bin 551 operasyonda 43 bin 31 kişinin gözaltına alındığını belirterek "Bu operasyonlarda 5 milyon 795 bin 643 litre kaçak akaryakıt, geçen yıla göre yüzde 21 artışla 7 milyon 771 bin 275 paket kaçak sigara, geçen yıla göre yüzde 79 artışla 2 milyon 595 bin 258 litre kaçak içki ele geçirilmiştir." bilgisini verdi.

Kadın cinayeti sayısının 2021'de 309, 2022'de ise 272 olduğunu söyleyen Soylu, "Burada hedefimiz sıfır şiddet, sıfır can kaybıdır. 24 Mart 2018'de hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), 4 milyon 758 bin 177 kadın tarafından indirilmiş, uygulama ile bugüne kadar 606 bin 391 ihbar alınmıştır. Ayrıca kadına şiddetin önlenmesi amacıyla 8 milyon 262 bin 794 erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimi verilmiş, 2 milyon 987 bin 525 eğitim broşürü dağıtılmıştır." diye konuştu.

- "285 BİN 27 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI"

Bakan Soylu, siber suçlarla mücadele kapsamında, 2022'de 188 bin 689 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını ifade ederek "Tespit edilen 78 bin 837 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, gözaltına alınan 1787 kişiden 67'si tutuklanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaçak göçle mücadeleye de kararlılıkla devam edildiğini ifade eden Soylu, "2022'de kaçak göçle mücadelede 49 bin 518'i denizlerde olmak üzere toplam 285 bin 27 düzensiz göçmen yakalanmıştır." dedi.

Soylu, ülkesine gönüllü olarak geri dönen Suriyeli sayısının 539 bin 332 olduğunu belirterek, "Yıl sonu itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 535 bin 898'dir. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 2021'de 23 bin 676 kişi denizlerimizde sağ olarak kurtarılmışken 2022 yılında 49 bin 518 kişi kurtarılmıştır." bilgisini paylaştı.

Bakan Soylu, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6 azalışla 1919 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini ve 2 bin 282 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini bildirerek "195 bin 11 yaralanmalı trafik kazasında 291 bin 151 kişi yaralanmıştır. Yayaların karıştığı kazalarda ise 368 kişi hayatını kaybetmiştir." diye konuştu.

- SORULAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bakan Soylu, kendisiyle telefonda görüştüğümü ispat ederse istifa ederim, edemezse o istifa etmeli." açıklamasının hatırlatılması üzerine Soylu, "Ben bu arkadaşın, niçin benimle görüşmenin saklanması gerekli olduğunu düşündüğünü bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Soylu, İçişleri Bakanı olduğu için birçok belediye başkanının kendisiyle görüştüğüne işaret ederek, "Gücüm yeterse kanunun çerçevesi içerisinde ben yardımcı olurum, gücüm yetmezse kanunun çerçevesi içerisinde değilse de 'Kusura bakmayın.' derim." diye konuştu.

İmamoğlu'nun, kendisiyle görüşmesine ilişkin farklı açıklamalar yaptığını söyleyen Soylu, "Bir insanın kendisini yalan koduna sokması, biraz oradan çıkmasını zorlaştırır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yalan kodu içerisine girmiş, doğrudan uzaklaşmış." dedi.

Soylu, bütün görüşmelerinin arama tarihlerinin özel kaleminde bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir büyükşehir belediye başkanı telefon açıp, buna arkadaşlarım da şahittir, 'CHP Genel Merkezi beni sıkıştırıyor, bana bunun için yardımcı olun, beni onlara ezdirmeyin.' gibi cümleleri ihtiva eden bir değerlendirme yapabilir. Yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz ama bugün reddedeceksin, reddedeceksen reddedebilirsin ama bu Cenab-ı Allah'ın kayıtlarında var. Ben şöyle bir adam da değilim, bazı cep telefonlarında konuşma kayıt alınıyor, bunu da yapmam. Böyle bir şey söz konusu değil, bu ayıptır, doğru da değildir."

- "BUGÜNE KADAR 40 ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ"

İmamoğlu'nun aramalarına ilişkin bilgi veren Soylu, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. Bir kişinin niye yalancı olduğunu söylemek için ifade ediyorum. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları var, hangisi cevapsız, hangisi cevaplı. Bunun 29 keresini karşı taraf aramış, 11'inde de ben geri dönmüşüm. 20 tanesinde görüşülmüş. Bunun 3 tanesi de insani, taziye telefonu. O da bir tanesi yarıda kesildiği için, herhalde tekrar görüşme olmuş. Bunlar olabilir mi? Olabilir. Niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz?"

- "DAĞDA BULUNMUŞ KİŞİLERİ ALIRSAN, TERÖR YOĞUNLUKLU İŞ İCRA ETMİŞ OLUYORSUN"

İmamoğlu'nun, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde terörle iltisaklı kişiler varsa Soylu bunları yetkisi olmasına rağmen neden işten çıkarmıyor?" sözleri anımsatılan Soylu, İmamoğlu'nun hala "bu kişilerin belediyeye alınmadığına" ilişkin bir açıklama yapamadığına dikkati çekti.

Soylu, tamamlanan soruşturma kapsamında terörle irtibat ve iltisaklı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığının tespit edildiğini vurgulayarak, "Belli referanslarla terör örgütlerinde dağa gitmiş, dağda bulunmuş kişileri alırsan, burada terör yoğunluklu bir iş icra etmiş oluyorsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan terörle irtibat ve iltisaklı kişilere ilişkin bilgileri anımsatan Soylu, "Eskiden Diyarbakır, Van, Mardin, Cizre, Yüksekova, Özalp, bu belediyelerde işe konuluyorlardı. Çünkü bunlar HDPKK belediyesiydi. Şimdi de beraber ittifak içerisinde olduğu belediyelerde işe konuluyorlar. Sadece belediye isminin tabelası değişmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, terörle irtibat ve iltisaklı kişilerin işe alınma veya işten çıkarılmaları konusuyla ilgili, "Karar o kuruma aittir, alır veya almaz. Ben alıp almayacağını bilmem. İşe gelen adamı bana bildirmez. İçişleri Bakanlığına, 'Ben bu adamı aldım.' demez, böyle bir yetkimiz yok bizim. Kamuya giren herkesi tek tek takip edebilme yetkimiz yok bizim. Benim belediyede çalışan bir kişiyi bugünün kanunuyla atabilme yetkim yok. Böyle bir yetki sahibi değilim. Hele şirketlerinde çalışanları hiç atabilme yetkim yok." açıklamasını yaptı.

- "TETİĞİ ÇEKENİN HARİCİNDEKİLERDEN 2 KİŞİ ŞU ANDA ARANIYOR"

Soylu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:

"Soruşturma, Ankara Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürüyor. Burada tetiği çekenin haricindekilerden 2 kişi şu anda aranıyor. 3'tü, 2'ye düştü. Onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Kararlılığımız budur. Bunu sağlayacağız. Buradaki soruşturmanın selameti açısından elbette ki söyleyeceklerim bu kadardır. Ama bir çizgiyi ifade etmem lazım, sosyal medya dedikoduları ve tezviratlarla adım atmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Milletimiz emin olsun, sonuçlar, araştırmalar, soruşturmalar kamuoyu nezdinde bilgilendirilerek yürüyecektir."