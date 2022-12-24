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Politika

4 ilde büyük operasyon! Bakan Soylu: Bölgedeki varlığını kurutacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Muş kırsalında Eren Abluka Sonbahar Kış 18 operasyonu başlatıldı. Terör örgütünün bu bölgedeki varlığını kurutacağız. 3650 personelimizle harekat başladı, tek bir terörist kalmayana kadar sürecek.' dedi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 08:23 - Güncelleme:
4 ilde büyük operasyon! Bakan Soylu: Bölgedeki varlığını kurutacağız
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Eren Abluka Sonbahar-Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan operasyonu; Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman illerinde 19 Tabur, 253 Tim, 28 PÖH Timi ile toplam 3650 personelle eş zamanlı olarak başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Vali Aydın Arslan Üs Bölgesinde "Eren Abluka Sonbahar Kış 18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Diyarbakır'da Lice bölgesinde en büyük Eren operasyonunu bu gece sabaha kadar kahraman jandarmamızın, polis özel harekatımızın, korucularımızın ve tüm unsurlarımızın operasyona başlamasıyla en büyük Eren operasyonunu inşallah icra edeceğiz. Temizleye temizleye geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, terörle mücadele konseptini 15 Temmuz 2016'dan sonra değiştirmesiyle ve talimatları çerçevesinde sürekli operasyon mantığı ile terör örgütünün bulunduğu inlerinde imha anlayışıyla ve ortaya koyduğumuz büyük bir mücadele gücü ve azmiyle devam ediyoruz.

Bu harekatın alanı Diyarbakır Lice merkez olmak üzere, Muş Şenyayla, Sağgöze Bingöl ve Batman Sason Zori bölgeleri olmak üzere tam 4 vilayette icra edilecektir.

Burada geçen yıl ve bu yıl ve ondan önceki yıl yaklaşık 300 milyon kök kenevir son üç yılda burada terör örgütünün finansına yönelik dikilen kök kenevir ele geçirildi. Yani öncelikle terör örgütünün bu bölgedeki finansmanını kuruttuk. Şimdi terör örgütünün bu bölgedeki bütün varlığını kurutacağız. 3 bin 650 personelle bu harekat başladı.

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