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Bakan Soylu: 4-5 ay içerisinde İstanbul'a 5 bin polis vereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , 'Toplam 4-5 ay içerisinde İstanbul'a 5 bin polis vereceğiz' dedi.

  • DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fatih'te muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, İstanbul'daki güvenlik önlemleri ile açıklamalarda bulundu.
 
Soylu, "Bekçiler gelmiştir. Daha da gelecektir. Yaklaşık bin 200 bekçi daha İstanbul'a gelecek. Dün polislerimizi mezun ettik. 2 Bin 500 polisimizi mezun ettik. İstanbul'a 2 bin polisini veriyoruz. Ağustos sonunda 13 bin 500 polis mezun ediyoruz. Onun da 3 Bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz. Toplam 4-5 ay içerisinde İstanbul'a 5 bin polis vereceğiz" dedi. 

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