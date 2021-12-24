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Politika

Bakan Soylu açıkladı: 2021 PKK terör örgütüne katılımın en az olduğu yıl

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin belediye başkanları kampında yaptığı sunumda PKK terör örgütüyle yapılan mücadeleye değinerek 2021'in, örgüte katılımın en az olduğu yıl olduğunu belirtti.

DHA24 Aralık 2021 Cuma 13:22 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 13:22
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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti'nin Kızılcahamam'da devam eden 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda sunum yaptı.

Soylu, PKK terör örgütüyle yapılan mücadele kapsamında 2021'in, örgüte katılımın en az olduğu yıl olduğunu belirtti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında belediye başkanlarını bilgilendiren Soylu, uyuşturucu operasyonlarına ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

Şehirlerin ışıklandırılmasının, suç oranını düşürdüğüne işaret eden Soylu, bu konuda belediyelere görevler düştüğünü belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadele verilerini de paylaşan Bakan Soylu, KADES uygulamasını indiren kişi sayısının 3 milyonu aştığını, bu rakamla 2021 hedeflerine ulaşıldığını söyledi.

Soylu, kadın konuk evlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarının hızlandırılması konusunda belediye başkanlarına çağrı yaptı.

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