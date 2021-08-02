2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 13:40

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

* Antalya, Muğla ve Isparta'da alevlerle mücadele var.

* Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti.

* Tunceli Hozat'taki yangın kontrol altına alındı.

* Manavgat'ta Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu.

* Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık.

* Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor.

* (Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok.

* Her gelen yardımı kabul etmiyoruz. Çünkü 5 tonun altında su atan uçaklar bizim uçuş patentinde de kalabalık meydana getirebiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları:

* Devletin bütün kurumları büyük bir çaba sarf ediyor

* (Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşımlar) Sosyal medyadaki iddiaların yüzde 90'ı yalan. O hesaplar tek tek tespit ediliyor. Yurt dışından açılan yeni hesaplar var.

* Sosyal medyayla ilgili son bir şey söylemek istiyorum. Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorlar. Lütfen bu nefret dilinden, bu öfke dilinden uzak duralım.

* Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorlarsa, ki ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasınlar.

* Muğla'da yaklaşık 10 bin vatandaşımızı bulunduğu konutlardan tahliye ettik. Çadır ve konteyner ihtiyaçları, bunların tamamı tarafımızca karşılanacaktır.

* 8 yerleşim yeri tamamen olmak üzere 13 mahalle boşaltıldı.

* (Yangınlarda sabotaj iddiaları) 300'e yakın ihbar geldi, her biriyle ilgileniyoruz. Gözaltında olanlar var, soruşturma devam ediyor. Yangınlarla ilgili özel bir ekip çalışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları:

* Yangınla mücadele tweetle olmuyor, sahada oluyor

* Yanan arazilerle ilgili yapılaşma hukuken mümkün değil.

* Rüzgar da izin verirse en kısa sürede yangını kontrol altına alınırız diye düşünüyoruz.



* Yangınla mücadele tweetle olmuyor bizzat sahada yangının içinde oluyor

* Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir