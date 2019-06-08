Bakan Soylu, açıklama yaptı
VIP olayıyla ilgili İmamoğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, 'Koç'un özel uçaklarıyla saltanat sürüyorsun' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Gezi olaylarında otel tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyor, Gezi olaylarında Kandil'i harekete geçirenler bugün Kandil'i harekete geçiriyor"
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