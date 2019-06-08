29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Soylu, açıklama yaptı

VIP olayıyla ilgili İmamoğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, 'Koç'un özel uçaklarıyla saltanat sürüyorsun' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Gezi olaylarında otel tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyor, Gezi olaylarında Kandil'i harekete geçirenler bugün Kandil'i harekete geçiriyor"

Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş gemileri burun buruna geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan Bakan Akar’a mektup

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan Bakan Akar’a mektup

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı

Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını açma kararı aldı

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti... Canından oluyordu!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti... Canından oluyordu!

PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı

PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı

Binali Yıldırım: Uğur Dündar'ı tercih ederim

Binali Yıldırım: Uğur Dündar'ı tercih ederim
 

POPÜLER HABERLER

Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş gemileri burun buruna geldi

Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş gemileri burun buruna geldi

Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

Kaşıntıya karşı 10 etkili yöntem

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA