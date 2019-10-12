Bakan Soylu: Mardin'e 300'e yakın havan mermisi atıldı
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, 'Mardin'e 300'e yakın havan mermisi atıldı.' dedi.
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Mardin'e 300'e yakın havan mermisi atıldı." dedi.
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