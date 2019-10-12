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Bakan Soylu: Mardin'e 300'e yakın havan mermisi atıldı

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, 'Mardin'e 300'e yakın havan mermisi atıldı.' dedi.

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Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Mardin'e 300'e yakın havan mermisi atıldı." dedi.

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