İBB'ye teftiş! Bakan Soylu: Bu siyasi bir durum değil, güvenlik boyutu var

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:12 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları hakkında başlatılan teftişe ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük bedeller ödedi. Hala kayıplarımız bizim üzerimizde. Ülke olarak millet olarak tüm tedbirleri alma sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz söz konusu. Sadece İçişleri Bakanlığımızdan 50 bin kişi ihraç edildi. terör örgütleriyle bağlantılı oldukları için.

Şehirdeki teröristlerle mücadele etmeyecek miyiz? Yarın öbür gün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse yarın bize siz neden işinizi yapmadınız denmez mi? Başımıza gelecek felaketi engellemeye çalışıyoruz. Terör bağlantılı kişilerin çalıştığına dair ihbarlar geldi. Bu siyasi bir durum değil, güvenlik boyutu var.

Verdiğimiz teftiş kararıyla şunu sağlamaya çalışıyoruz. Gidecekler yeni alınan kişilerin süreçlerine bakacaklar. Suçu olmayanlarla ilgili bizim bir sorumluluğumuz yok. Biz İçişleri Bakanlığı'ndan o kadar insanı ihraç ettik, tüm çalışanları töhmet altında bırakmış mı olduk? Bizim terörle mücadelemiz başından beri başarılı bir şekilde devam etmektedir. İlkel siyasi yaklaşımlarla meselenin üstü kapatılmamalı."

İçişleri Bakanlığı; İBB bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine,özel teftiş başlatıldığını duyurmuştu.