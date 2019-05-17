Bakan Soylu: Açıklamayan alçaktır, namerttir

Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığında muhtarlarla bir araya geldiği toplantının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Abdullah Öcalan'ın görüş yasağının kaldırılmasına ilişkin, 'Daha önceden de görüşülüyordu, gündeme gelmişti şimdi doğru zaman olduğuna karar verildi.' dediniz. Neden şimdi doğru zaman olduğuna karar verildi?" sorusu üzerine Soylu, "Dün akşam söylediğim her şeyi söyledim. Türkiye'nin terörle mücadelesi aynı şekilde devam etmektedir. Özellikle altını çizerek söylüyorum, bugün sabah dahi Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu konuda hiç kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın. Böyle bir anlayış söz konusu değildir. Türkiye girdiği bu yoldan ve bu çizgiden dönmez. Sapla saman birbirine de karışmasın. Hiç karıştırmaya da gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl adım attığımızı da biliyoruz. Bu meseleleri de dün gece arkadaşlar sorduklarında anlatmaya çalıştım." diye konuştu.

- "BEN SÖYLEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

"AK Parti'nin olağanüstü itiraz sürecinde Yüksek Seçim Kuruluna verdiği belgeler arasında korunması gereken kişisel verilerin İçişleri Bakanlığı tarafından AK Parti'ye verildiği" iddialarını değerlendiren Soylu, şunları söyledi:

"Kişisel verilerle ilgili eğer bir suç unsuru ortaya konulmuşsa, eğer böyle bir değerlendirme varsa, kimse bilinmedik üzerinden senaryo çizmesin. Özellikle CHP'lilerin bu dönem içerisinde yalan, tezvirat ve şunu altını çizerek söylüyorum ki yakışmayacak bir şekilde dedikodu üzerinden bütün kurumlara yönelik bilerek ve isteyerek saldırıları söz konusu. Son 1-1,5 aylık zaman dilimi içerisinde duyduklarımız, yapılan dedikodular tüyler ürpertecek kadar maalesef hepimizi üzmektedir. Bunu da yanlış bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. O kadar çok dedikodu ve o kadar çok tezvirat üretiyorlar ki işimizin bir bölümü bu dedikoduları ve tezviratları yalanlamakla ve doğru bilgiyi vatandaşlarımızla paylaşmakla geçmektedir. Maalesef eski alışkanlıkları yeniden depreşti diye düşünüyorum. Biz devlet idare ediyoruz, devletin de nasıl idare edildiğini uzun yıllardan beri bu millete hem de milletin verdiği yetkiyle beraber ifade edip göstermeye çalışan bir hükümet anlayışının temsilcileriyiz. Şimdi bir genel başkan, bir tutuklunun, FETÖ'den dolayı bir tutuklunun bir beyanını 'Bakanlar bu adama baskı yaptı.' diye ifade edip, yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar, Aydın Belediyesi ve CHP'nin İstanbul adayıyla ilgili. Bunu açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Bu kadar açık ve net. Açıklamayan alçaktır, namerttir ve şerefsizdir. Kişiliği kaybolmuş insanların siyaset içerisinde bu tip değerlendirmeler yapmasının zamanının geçtiğini biz düşünüyor idik, ama anlıyoruz ki bu tip insanlar hala revaçta."

Soylu, "Net bir şekilde söyleyebiliyor muyuz İçişleri Bakanlığı hiçbir bilgi paylaşmadı diye?" sorusuna, "Ben söyleyeceğimi söyledim." karşılığını verdi.