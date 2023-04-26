Bakan Soylu: Allah'ın izniyle bu millet Kemal'e bay bay diyecek

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Soylu, 50. Yıl Mahallesi'ndeki Sultangazi Mahalle Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yıllarca parçalamak, bölünmek ve istismar edilmek istendiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunlara engel olup ülkeyi kalkındırdığını dile getirdi.

Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'yu kalkındırmıyorsunuz, geliştirmiyorsunuz' dediler. Oraya da elini atan Tayyip Erdoğan'dır. Bugün batıda ne varsa doğuda o var. Bugün batının illerinde ne varsa Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, Ağrı'da o var, her tarafta o var." diye konuştu.

- KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRİSİ

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Aleviyim" ve "Hak Muhammed Ali'nin yolundayım" dediğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Hak Muhammed Ali'nin yolunda, erkeği erkekle, kadını kadınla evlendirmek var mı? Peki, Hak Muhammed Ali'nin yolunda yok da bu niye LGBT'yi Türkiye'ye getirmek istiyor? Çünkü Amerika istiyor, Avrupa istiyor diye. Aile yapımızı, gençlerimizi elimizden almak için istiyor. Peki, Hak Muhammed Ali'nin yolunda terör örgütünü desteklemek var mı? Peki, Hak Muhammed Ali'nin yolunda iftira atmak, yalan atmak var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda 'Bu ülkede başkan olacağım' diye, 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye Amerika'ya, Avrupa'ya, Türkiye'yi pazarlamak, büyükelçilerle oturup bu ülkenin bağımsızlığını pazarlamak var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda 'Türkiye'nin polisi, askeri, jandarması, uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor' diye iftira atmak var mı?"

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ'cüleri yeniden ülkenin başına getireceğini kaydeden Soylu, "Orada insanlar şehit olmuşken bu haksızlıklarla Türkiye'yi yeniden bir cendereye sokmak var mı? Allah nasip edecek, desteğinizle 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan kazanacak, Allah'ın izniyle bu millet Kemal'e bay bay diyecek. Neymiş, iktidar değişecekmiş. Bakalım iktidar mı değişecek, muhalefet mi değişecek? Bu millet muhalefeti değiştirecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini, ne yaptılarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve milleti istikametinden vazgeçiremediklerini vurgulayan Soylu, büyük baskıya rağmen Ayasofya'nın açıldığını ve Taksim Camisi'nin yapıldığını anımsattı.

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hiç endişe etmeyin. Türkiye güçlü bir yüzyıla adım atacak. Göreceksiniz, etrafımızdaki coğrafyayı da şu Amerika'nın karıştırmasından kurtaracak olan bu milletin evlatları olacak, bizim çocuklarımız olacak, Türkiye olacak. Artık ayaklarımızın üzerinde sağlam bir şekilde duruyoruz. Dünyada büyük bir ekonomik dalgalanma var. Buradan da Türkiye'yi çıkaracak, dünya patinaj yaparken buradan da fırsat üretecek Recep Tayyip Erdoğan'dır, reisimizdir. Göreceksiniz, onlar 'Türkiye bu işlerden nasıl böyle çıktı?' diye parmağını ısıracaklar. Şimdi Çanakkale Köprüsü'nü pandemide yaparken parmaklarını ısırdılar mı? Aynen ısıracaklar. Daha yeni başladık. Bu ülke 20 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesine ulaşacak. Bu ülke 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaşacak. Bu ülke 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşacak."