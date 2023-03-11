İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2023 Cumartesi / 19 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Soylu, Antonio Vitorino ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ile bir araya geldi.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
Bakan Soylu, Antonio Vitorino ile bir araya geldi
ABONE OL

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden dolayı dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunan Vitorino, Ankara'daki temaslarının ardından Hatay'a geldi.

Bakan Soylu ile Genel Direktör Vitorino'nun görüşmesi, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleşti.

Soylu, IOM'nin afetin başından itibaren Türkiye'nin yanında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek destekleri için teşekkür etti.

Basına kapalı devam eden görüşmede, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü de hazır bulundu.

REYHANLI'DAKİ BM MERKEZİ VE GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ'NE ZİYARET

Görüşme öncesinde Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) merkezini ziyaret eden Vitorino, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, Suriye'ye tırlarla gönderilecek yardım malzemelerini inceledi.

Antonio Vitorino, gazetecilere, IOM'nin Suriye'nin kuzeybatısını desteklemek için yardım malzemelerini aktarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Depremden bölgenin ciddi şekilde etkilendiğine dikkati çeken Vitorino, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeybatısındaki 4 milyondan fazla insana, insani ve hayat kurtarıcı yardım sağlamak için gıda dışı tüm malzemeleri taşıyoruz. Bu yüzden topladığımız malzemeleri buraya getiriyoruz ve sonra onları Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için paydaşlarımıza aktarıyoruz. Umarım uluslararası toplum, ciddi şekilde insani yardıma ihtiyacı olan bu insanları desteklemeye devam eder."

Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde sığınmacılarla bir araya gelen Vitorino, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak inceleme yaptı.

Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, ziyarette Vitorino'ya eşlik etti.

Vitorino, Ünlü ve merkeze sonradan gelen BM Mülteci Örgütü Yüksek Komiseri Filippo Grandi, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.