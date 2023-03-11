Bakan Soylu, Antonio Vitorino ile bir araya geldi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden dolayı dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunan Vitorino, Ankara'daki temaslarının ardından Hatay'a geldi.

Bakan Soylu ile Genel Direktör Vitorino'nun görüşmesi, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleşti.

Soylu, IOM'nin afetin başından itibaren Türkiye'nin yanında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek destekleri için teşekkür etti.

Basına kapalı devam eden görüşmede, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü de hazır bulundu.

REYHANLI'DAKİ BM MERKEZİ VE GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ'NE ZİYARET

Görüşme öncesinde Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) merkezini ziyaret eden Vitorino, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, Suriye'ye tırlarla gönderilecek yardım malzemelerini inceledi.

Antonio Vitorino, gazetecilere, IOM'nin Suriye'nin kuzeybatısını desteklemek için yardım malzemelerini aktarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Depremden bölgenin ciddi şekilde etkilendiğine dikkati çeken Vitorino, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeybatısındaki 4 milyondan fazla insana, insani ve hayat kurtarıcı yardım sağlamak için gıda dışı tüm malzemeleri taşıyoruz. Bu yüzden topladığımız malzemeleri buraya getiriyoruz ve sonra onları Suriye'nin kuzeybatısındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için paydaşlarımıza aktarıyoruz. Umarım uluslararası toplum, ciddi şekilde insani yardıma ihtiyacı olan bu insanları desteklemeye devam eder."

Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde sığınmacılarla bir araya gelen Vitorino, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak inceleme yaptı.

Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, ziyarette Vitorino'ya eşlik etti.

Vitorino, Ünlü ve merkeze sonradan gelen BM Mülteci Örgütü Yüksek Komiseri Filippo Grandi, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.