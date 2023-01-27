Bakan Soylu: Ataları nasıl mağlup olmuşsa, bebeleri de aynı şekilde mağlup olacak!

Soylu, İzmir programı kapsamında TCDD Alsancak Sanat Galerisi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal edemeyenlerin, Türkiye'nin kalkınma mücadelesini engellemeye çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin o günden itibaren ortaya koyduğu bütün yükselme hamlelerinin engellenmeye çalışıldığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Kendi adamlarını Türkiye'ye sarkıtmaya çalıştılar. Kendi sözlerini hakim kılmaya çalıştılar. Kendi psikolojilerini egemen kılmaya çalıştılar ve Türkiye'yi hareket edemeyecek, belli ekonomik kabiliyetleri olarak onun üzerine çıkamayacak bir ülke haline getirmeye çalıştılar. Bunu geçmişte de yapıyorlardı. Karlofça Anlaşması 1699'dur. Biz o tarihten itibaren düşüşe başladık. Dönem dönem düşüşü durdurduk, dönem dönem hafif kafamızı yukarı çıkardık ama Batı, Avrupa, gerek sanayi devrimiyle gerek attığı tüm adımlarla yani rönesans, reform, bütün bunlarla birlikte hem sanayinin hem edebiyatın hem sanatın hem üniversitenin öyle bir merkezi oldu ki egemenlik Doğu'dan Batı'ya geçti."

Bakan Soylu, Türkiye'de kendilerine benzeyen iktidarların tamamının refahı tabana yaymak için çalışmalar yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tayyip Erdoğan için ne dediler? 'Muhtar bile olamaz.' Tarih hiç değişiyor mu? Değişmiyor. 'Erdoğan'ın sonu.' diyor, 'Siyasi hayatı bitti.' Tayyip'in bitişi. Ne zaman biliyor musunuz? 28 Şubat sürecinde kendisine siyasi yasak konulduğunda. Ne için? Bir şiir okumuş. Dün altılı masa ne dedi? 'Tayyip Erdoğan bir daha aday olamaz.' dedi. Bunlarla onlar arasında fark var mı? Kaç yıl geçti. Ataları ne diyorsa, bebeleri de aynı şeyi söylüyor. Günün sonunda ataları nasıl mağlup olmuşsa, bebeleri de aynı şekilde mağlup olacaktır."

Türkiye'nin bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Organize sanayi sitelerimiz dolmaya devam ediyor. Sadece Diyarbakır'da 3 tane sanayi sitemizde 450 yatırımcı sırada bekliyor. Türkiye'nin neresine yaparsan yap, insanlar koşarak üretim merkezlerine gidiyor. İlk kez bu fırsatı yakaladık. 300 yıldır bu fırsatı bekliyorduk. Bunu Tayyip Erdoğan, sabırla, 21. asrın başından itibaren büyük bir anlayışla gerçekleştirdi. Hiçbir Avrupalı, Batılı, Türkiye'ye 'Gıda krizini çöz.' diye gelmezdi. Çözemediler, Batıyla makası kapatıyoruz. Makas kapandıkça onların Türkiye içerisindeki adamları çıldırıyorlar. Diyorlar ki 'Bunlar cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyorlar.' Orduya, askerimize, silahlı kuvvetlerimize hakaret ediyorlar. Çıldırıyorlar, 'İHA ve SİHA'ları üretmeyin.' diyorlar. Çünkü dünyadaki birçok ülke İHA ve SİHA'ları almak için Türkiye'ye geliyor. İki şey yapmamız lazım. Birisi çok çalışmak, bizden öncekilerden ve bizden sonrakilerden çok çalışacağız. Örnek gösterilen bir çalışmayı ortaya koyacağız. Bizden öncekilerden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olacağız. Siz Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yetişen gençlersiniz. Tayyip Erdoğan'ın önünde dünya duramıyor. Sizin önünüzde hiç duramayacaktır."

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise gençliği X, Y ve Z olarak değil de TEKNOFEST gençliği olarak tanımladıklarını söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu belirten Sürekli, "Gençlerimiz gümbür gümbür geliyor. AK Parti gençliği de gümbür gümbür maşallah. Türkiye'de AK gençlik rüzgarı esiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı programlarda görüyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Türkiye'de gençlerde açık ara birinci olacağız. İzmir'de de Cumhur İttifakı olarak birinci olacağız. Seçim çalışmalarına, 31 Mart 2019'de yerel seçimler bitince 1 Nisan'da sahadaydık. Pandemiye rağmen bu teşkilat 4 yıldır hiç sahadan ayrılmadı. Seçime hazırız. Son 3,5 ayda milletvekili adayları belirlenecek, onlar da projelerini ve iktidarımızın 21 yılını anlatacaklar." diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da bir konuşma yaptı.