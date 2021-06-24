Bakan Soylu: Avrupa 'Türkiye'de böyle bir şey olamaz' dedi

DHA 24 Haziran 2021 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da otelde düzenlenen '2021- 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenliği İhtisas Grupları Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

'TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜM ORANI 100 BİNDE 5'E DÜŞTÜ'

Bakan Soylu, trafik güvenliği meselesinin küresel bir sağlık sorunu olduğunu ve dünyada yılda ortalama 1 milyon 350 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği belirterek, "Bugün dünyada 100 bin nüfus başına trafikte can kaybı ortalaması 18'dir. Avrupa Birliği (AB) ortalaması 5'ti ve biraz salgın koşulları sebebiyle de 4,2 oldu. Bizim ülkemizde ise 2015'te 9,6'ydı, 2020 sonu itibarıyla 5,8 oldu. Hatta, ülkemizdeki yabancı nüfusunu dahil edersek ki, teknik açıdan dahil etmemiz gerekir; çünkü sadece Türkiye'de 3,9 milyon mülteci var. Doğal olarak bu sayı 2020 itibarıyla 100 binde 5'e tekabül etmektedir. Sayısal olarak bakarsak da 2015 yılında kaza ölümleriyle ilgili 7 bin 530'dan, 2020 sonu itibarıyla yıllık 4 bin 866'ya gerilemiştir. Yani 2 bin 664 kişi daha az can kaybı yaşamışız" dedi.

'TÜRKİYE, BM HEDEFİNİ TUTTURAN İKİ ÜLKEDEN BİRİ'

Çok genel çerçeveyle, böyle bir fotoğrafın içinde olduklarını; ancak bir değerlendirme ortaya koyarken dünyada yaşanan değişimlerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Soylu, "BM Genel Kurulu, 2011-2020 arasında trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltma hedefi koyduktan bugüne kadar dünya nüfusu da yüzde 12 artmıştır. Bizim ülkemizde ise yüzde 11,9 artmıştır. Yani ülkemizde; sürücü belgesi sayısı yüzde 36,4, motorlu taşıt sayısı yüzde 49,6 artmış. Keza 2011'de Suriye kaynaklı bir göç hadisesi başlamıştır. Bunun özellikle göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak trafik kazalarına çok olumsuz yansımaları oldu. Bir minibüste 20 Suriyeli kardeşimizin, bazen 30-32 Afganlı kardeşimizin olduğunu gördük. 15 Temmuz sonrasında terör-uyuşturucu ve diğer bölgesel sorunlarla verdiğimiz mücadele ve karşı karşıya kaldığımız yüksek güvenlik maliyetleri de göz önünde bulundurulduğu zaman, bizim trafik kazaları konusunda elde ettiğimiz başarı, bana sorarsanız daha anlamlı ve daha önemli bir hale gelmektedir. Türkiye, tüm bu şartlar altında, BM'nin can kayıplarındaki yüzde 50 azalış hedefini tutturabilen iki ülkeden biri olmuştur" diye konuştu.

'AVRUPA, 'TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ' DEDİ'

Onun için de mutlaka strateji sahibi olunması ve konuyla ilgili tüm kurumların iş birliğini sağlamak durumunda olduğunu dile getiren Soylu, "İşte bu kurul, bu toplantılar bunun için değerlidir ve bu stratejik yaklaşım sayesinde Türkiye, son 5 yılda trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 35 oranında azaltabilmiştir. Yol kenarlarındaki denetimler, aldığımız diğer tedbirler, bu başarının sadece bir ayağıdır. Bu, topyekûn bir Türkiye başarısıdır. Biz bu rakamları gönderdiğimizde Avrupa, 'Türkiye'de böyle bir şey olamaz' dedi. Yani, 'Türkiye'de 100 binde ölüm oranı 5,8'e düşemez' dedi. Bunu kabul etmek istemediler; ama incelediler ve burada çok önemli bir rol model ortaya çıktı. Ve bu modeli de esas itibarıyla kabul etmek zorunda kaldılar" ifadelerini kullandı.

'SÜRÜCÜYÜ, ORTALAMA HIZ ALIŞKANLIĞINA SEVK ETMELİYİZ'

Ortalama hız koridoru uygulamasının önemine değinen Bakan Soylu, bu uygulamanın tüm dünya tarafından kabul edildiğini belirterek, "Ben birçok Avrupa ülkesine gidiyorum. Orada soruyorum, 'Ne uyguluyorsunuz, ne noktaya geldiniz?' diye. Ortalama hız koridoru bütün dünyanın kabul ettiği en önemli anlayışlardan bir tanesidir. Bizim yapmamız gereken, sürücüyü bir ortalama hız alışkanlığına sevk etmektir. Ve kritik yerlerde, bu alışkanlığa sevk ettiğimiz andan itibaren ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısını düşürebiliriz. Mesela ortalama hız tespit sisteminin kurulu olduğu otoyollarda; 2020 yılında toplam kazada yüzde 25, can kayıplarında yüzde 33 azalma sağlandı. Halen yeni otoyollara sistemin kurulumu devam etmektedir. Kamuoyunda sempatik bir algısı oluşan ve hatta bazen sosyal medya paylaşımlarına konu olan maket trafik aracı uygulamasından da olumlu sonuçlar aldık. Toplam 839 maket trafik ekip aracı, 428 adet de maket trafik polisimiz var. Bunların bulundukları yerlerin 3 kilometre yarıçapındaki alanda trafik kazalarında neredeyse yüzde 30'a yakın, ölüm oranlarında ise yüzde 23,8'lik bir azalış oldu" dedi.