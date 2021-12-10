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Politika

Bakan Soylu, Beşiktaş şehitlerini andı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları anarak, 'Aziz şehitlerimiz; silah arkadaşlarınız, teröristlere nefes aldırmıyor, her birini mağaralarında, bir daha ihanet edemeyecek hale getiriyorlar' dedi.

DHA10 Aralık 2021 Cuma 12:36 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 12:36
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Bakan Soylu, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde 39'u emniyet mensubu, 47 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Unutmadık, 10 Aralık 2016 akşamı hain saldırıda şehit olan evlatlarımızı. Unutmadık, gözü yaşlı anneleri, yetim kalan yavrularımızı. Aziz şehitlerimiz; silah arkadaşlarınız, teröristlere nefes aldırmıyor, her birini mağaralarında, bir daha ihanet edemeyecek hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

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