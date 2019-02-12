Bakan Soylu: Birileri, maalesef yanlış baltaya sap olmuştur

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti’nin Kalecik ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Soylu, daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Millet İttifakı’nı eleştiren Soylu, “İşte bugün de birileri, maalesef yanlış baltaya sap olmuştur. İttifak kurmuşlar. PKK'nın bir şekilde dahil olduğu, yönettiği, Kandil'in 'aferin' dediği, alenen desteklediği bir şer ittifakı kurmuşlar. Başka bir şey değil” diye konuştu.

Türkiye’nin arkasında 2 bin 200 yıllık devlet geleneğinin olduğunu söyleyen Soylu, “Karşımızdakilerin ne yapmak istediklerini anlamıyor değiliz. Karşımızdaki tezgahı görmüyor değiliz. Bu seçimin belediye başkanlığı seçimi olmadığını, beka seçimi olduğunu söylediğimiz zaman zıplıyorlar. Hatta kimisi alay etmeye çalışıyor. Affedersiniz ama HDP'nin CHP ile aynı çizgiye geldiği seçime biz ne seçimi diyelim? HDP'nin İYİ Parti adayını desteklediği seçime biz ne seçimi diyelim? CHP'nin Saadet'e teşekkür ettiği, HDP'nin Saadet adayına destek açıklaması yaptığı seçime, Saadet'in HDP'den rahatsız olmadığı seçime biz ne seçimi diyelim? Beş benzemezin bir araya geldiği, FETÖ'nün ellerini ovuşturduğu hiçbirisinin ağzından ‘Bu HDP, PKK'nın sözcüsü olan partidir, onun siyasi koludur’ demediği seçime biz ne seçimi diyelim. ‘Askerimizi, polisimizi ve jandarmamızı şehit eden, Kürt kardeşlerimize en büyük zararı veren PKK'nın avukatlığını yapan partidir, sizin desteğiniz de lazım değil, ittifakınız da lazım değil’ diyemediği seçime biz ne seçimi diyelim” şeklinde konuştu.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bakın buradan, o partideki vatansever arkadaşlara sesleniyorum. Sizin yerinizde olsam ya bu desteği alenen reddederdim, ya da siyaseti bırakırdım, bu kadar açık ve nettir. Her ne olursa olsun, bırakın ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, ben bu ülkenin hiçbir evladını, PKK ile aynı terazide tartmazdım. Bir süredir HDP'li bir milletvekili eylem yapıyor. Dün de onlara destek için güya yürüyeceklerdi, bizde laf ağızdan bir kere çıkar, yürütmedik. Şimdi de Hakkari’de yürüyeceklerdi yine yürütmüyoruz, Şırnak'ta yürüyeceklerdi yiye yürütmüyoruz. Kim için yürüyecekler. Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyecekler. Başımıza daha neler gelecek. Zaten bunların eylem çağrılarına da kimse kulak asmıyor. Sürekli insanları sokağa çağırıyorlar, kimse gitmiyor. Kızgınlıkları da ondan zaten. Ben size başka bir şey söylemek istiyorum. Bir Ali Cengiz oyununu göstermek istiyorum. Eylem yapıyorlar değil mi? Sorarsanız ne eylemi diye ‘tecride karşı Apo'yu çıkarmak için eylem yapıyoruz.’ Büyük büyük laflar ediyorlar, demokrasi falan derken dilleri ağızlarına büyük geliyor. Kime destek oluyorsun, ‘kim için eylem yapıyorsun’ dediğinde lafı ağzında eziyorlar. Ey şer ittifakının partileri, burayı iyi dinleyin. Sizin destek aldığınız, destek verdiğiniz HDP'nin milletvekili, bugün 'Apo serbest bırakılsın, güya şartları kötüymüş de iyileşsin, daha rahat etsin’ diye açlık grevi yapıyor, sizin haberiniz var mı? Apo için yürümek istediklerinden haberiniz var mı? O yürüyüşe izin vermediysek, herhalde bir bildiğimiz var. Çünkü siz daha HDP'yi tanımamışsınız."

“Sizin HDP dediğiniz parti, bombalı eylemde kullanılsın diye belediye aracını örgüte gönderen, yapılan bombalı eylemle insanlarımızın şehit olmasına vesile olan partidir” diyen Soylu, “Sizin HDP dediğiniz, Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri yıllardır Kandil'in emrine veren; her belediyesinde Kandil'den atanan bir teröristin müfettiş gibi gezdiği, gelip giden gençlerin dağa yönlendirildiği, hayatlarının, gençliklerinin karartıldığı, anaların evlatlarını dizlerinin dibinden kaçıran partidir. Şer ittifakının partileri, bunların yöneticileri, eğer siz devletin resmi raporlarına inanmıyor da, tanık ifadelerine inanmıyor da, yıllardır yaşanan acılara inanmıyor da bunların süslü püslü laflarına inanıyorsanız size de yazıklar olsun, siyasetçiliğinize de yazıklar olsun. 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimiymiş öyle mi? Açık açık söylüyorum. Onların belediye başkanlıkları umurlarında bile değildir. HDP'nin, PKK'nın belediyecilik anlamında ne bir hedefleri vardır, ne bir bilgileri vardır, ne de bir iddiaları vardır. Onların tek iddiası Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na, Türkiye'nin yaşadığı değişime, gelişmeye, milletin özgüvenine, inancına sekte vurmaktır” ifadelerini kullandı.