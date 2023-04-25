Bakan Soylu 24 TV'de duyurdu: İsim isim tespit ettik!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor. 24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan soruyor, İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"Gece buradaydık, programımız saat 01.00'da bitti. 02.00'da Erzurum'a gittik. Erzurum'da ve Nevşehir'de bugün 51. ve 52. Kökünü Kurutma Operasyonu vardı. Saat 04.00'te polislerimizi uğurladık, 07.30'da da polislerimizi karşıladık. O saate kadar 94-95 gözaltı yapmışlardı. Yaklaşık 43 gözaltı da Nevşehir'de vardı.

Nevşehir'in 3. operasyonu bu, Erzurum'un 1. operasyonu. İkisine de bağlandık ikisiyle de ilgili değerlendirme yaptık. Sabahleyin Rumeli Camiasının önde gelenleri ile bir sabah kahvaltımız vardı. Sonra da hep beraber Ankara'ya afetle ilgili madalya törenine geçtik.

Hem Kırgızistan'dan gelen muhatabım vardı hem de Bulgaristan İçişleri Bakanı vardı, afetten sorumlu. Onlarla da törenden sonra bir yemek oldu. Ondan sonra da yine bir toplantıya gittik.

6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlere ilişkin konuşan Bakan Soylu, depremin ilk anından itibaren devletin bütün kapasitesi ile teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem 6 Şubat'ta 04.17'de oldu. O dakikadan itibaren Türkiye Cumhuriyeti devleti teyakkuz halinde. Devlet bütün kapasitesi ile teyakkuz halinde, aynı zamanda devletin afetle mücadeledeki paydaşları teyakkuz halinde. Burada farklı bir şey daha yapıldı. Ki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız onlara fedakârlık madalyası verdi. Deprem olur olmaz 1 saat içerisinde biz uluslararası çağrı ilan ettik, 4. Seviyedeki en yüksek çağrıyı ilan ettik. Bütün dünyadan arama kurtarma ekipleri gelebildiği kadar geldiler. 12'nin üzerinde ekip geldi. 200'ün üzerinde de bizim arama kurtarma ekiplerimiz var. Hep birlikte deprem bölgesinde ortak hareket ettik. Cumhurbaşkanımızın takdiri ile tüm bakan arkadaşlarımız deprem bölgesinde görev üstlendi. Kimimiz Hatay'a kimimiz Gaziantep'e kimimiz Kahramanmaraş'a kimimiz Adıyaman'a kimimiz Malatya'ya... Ve bu konuda herkes bir görev üstlenerek, ki ilk anda görev almayan bakanlarımız vardı, onlar da bizimle birlikte ilgili bölgelere hareket ettiler."

"DÜNYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DEPREMİYLE KARŞILAŞTIK"

6 Şubat'taki depremlerin dünya tarihinin en önemli ve en büyük depremlerinden biri olduğunu vurgulayan Baka Soylu, söz konusu deprem 7 fay hattının kırıldığını bildirdi.

Balan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu büyük bir inisiyatifti. Afetle mücadelede en doğru tarzlardan bir tanesi bu. Çünkü sahada olmak zorundasınız, sahayı görmek zorundasınız. Tabi 20 bin 32 enkaz var ve her birinin altında insan var. Dünya tarihinin en önemli, en büyük ve yerkürenin en yaygın depremiyle karşı karşıya kaldık. 120 bin kilometrekareye varan, Hollanda'dan büyük bir alanı etkileyen... Bilim adamlarının söylediği; Biz 3 faya kadar çalıştık ama burada 7 fay kırıldı ve biz buna çalışmadık.' 7 faya kadar bir simülasyonumuzu biz bugüne kadar çalışmadık. Tablo çok net bir şekilde ortada. Elbette ki iklim koşulları kötü. Bunu bir kenara koymak lazım. -28, -30 dereceler var. Özellikle Kahramanmaraş'ın kuzeyi ve diğer illerin kuzey bölgeleri ciddi bir şekilde soğuk altında ve kar altında. Bir iki gün de kar yağmaya devam etti, yağmurlar yağdı sürekli olarak. Üst üste iklimin getirdiği sonuçlar oluştu.

"HERKES ELİNDEN GELEN BÜTÜN GAYRETİ SARF ETTİ"

Depremler nedeniyle kara yollarının da hasar aldığını ve bu nedenle ulaştırmada sıkıntılar yaşandığını belirten Bakan Soylu, üst üste yaşanan olumsuzluklara rağmen herkesin elinden gelen bütün gayreti gösterdiğine işaret etti.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Onun yanı sıra başka bir şey daha var. Mesela Kayseri-Kahramanmaraş yolu kapalı, Nurdağı yolu bitmiş, Hatay yolu açık değil ve ulaşımın zor tesis edildiği bir yer. Kahramanmaraş Havalimanı ve Hatay Havalimanı çalışmıyor. İlk başlarda Gaziantep Havalimanı da çalışmıyordu. Sonra açıldı. Bu kadar üst üste olumsuzlukların yaşandığı bir tabloda bütün herkes elinden gelen bütün gayreti sarf etti. Bütün iş makinaları, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın bütün paydaşları o düğmeye basıldıktan sonra herkes gelmeye çalıştı. Ama gelebildiği kadar, yetişebildiği kadar herkes müdahale etmeye çalıştı bu 26 bin 32 enkaza. Ardından, arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra hem bu zaman dilimi içerisinde hem de sonrasında iyileştirme çalışmaları başladı. Bizim iyileştirme dediğimiz, içinde barınmanın olduğu, aşın olduğu ve oradaki insanların geçici barınmasının sağlanmasına yönelik bütün adımların atıldığı bir süreç. Bizim Afet Sonrası İyileştirme Planı'mız var, Türkiye Afet Müdahale Planı'mız var ve Türkiye Risk Azaltma Planı'mız var."

Türkiye Afet Müdahale Planı 2016-2017'de yapıldı. İlk uygulamasını Elazığ Depremi'nde yaptık. Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'mız yeni. Türkiye Risk Azaltma Planı'mızı 2019'un sonunda başlattık. Orada bütün illerimizin durumunu tespit ediyoruz. Bazen muhalif gazetelerde çıkıyor: 'Şunları tespit etmişler, bunları tespit etmişler' diye. Evet, onların tamamını biz tespit ettik ama onların hepsi belli bir dönem içerisinde yapılmak üzere planlanmış. Diyelim ki bir ırmağın ıslah çalışması, bunun yapılması lazım. Diyelim ki fay hattına yakın yerlerden geçen noktalara yönelik alınması gereken tedbirler ve imar planlarının uygulanması... Bunun birçok paydaşı var. Bunun sanayi paydaşı, ticaret odaları paydaşı, belediyeler paydaşı, üniversiteler paydaşı. Orada bir tespit yapılıyor ve bu tespit durağan bir tespit de değil, canlı bir tespit. Yeni bundan sonra her yeni gelişmeye göre kendisini yenilemek zorunda olan canlı bir program. Bütün bunlara dönük adımlar atılmış. İyileştirme sürecinde de çadırların kurulması, konteynerlerin kurulması, enkazların kaldırılması... Ki bunların her birinin kendi adına paydaşları var. Ardından da kalıcı konutların yapılması, organize sanayii sitelerinin koordine edilmesi, esnafın yeniden harekete geçirilmesi, okulların yeniden yapılması. Hepsi Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Programı bünyesinde. " dedi.

"VATANDAŞIN HALİNİ HEP BERABER DÜŞÜNELİM"

Bakan Soylu, deprem felaketinin yaşandığı bölgelerdeki hava durumunun çok soğuk olduğunu vurgulayarak, "İnsanların elleriyle neredeyse hiçbir şeyi tutamayacağı derecede soğuk vardı." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

Çadırlarla başladık. Çok soğuktu. İnsanların elleriyle neredeyse hiçbir şeyi tutamayacağı derecede soğuk vardı. Vatandaşın halini hep beraber düşünelim. Bütün köyler tarandı bu sırada. Jandarmamızla, gönüllülerimizle, off-road araçlarımızla. Bizim her afette birlikte çalıştığımız gönüllü off-road'çu araçlarımız var. Hepsi bildiğimiz, tanıdığımız, herhangi bir yerde birlikte çalıştığımız insanlar. Onların yanına farklı gönüllüler ekledik. Gönüllülerimizle Jandarmayı akuple ettik, birbiriyle eşleştirdik. Köyleri yalnız bırakmayalım, köylerde bir eksiklik olmasın diye. Tüm taramalar yapıldı.

"GIDAYI DEPODA İSTİFLEYİP SONRA DAĞITMAYIZ"

İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgelerine gelen gıda malzemelerinin direkt olarak ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirildiğini, depolarda bekletildikten sonra dağıtım yapılmadığını açıkladı.

Bakan Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Genelde bizim yönetimimiz şudur: Dışarıdan gelen gıdayı tamamen serbest bırakırız. Ve mümkün olduğunca eğer bir tır geliyorsa ilgili yerlere direkt olarak göndeririz. Bir depoya alıp o depoda istifleyip sonra dağıtmayız. Çünkü o an en zor andır. O anda yapmanız gereken gıdanın aynı zaman dilimi içerisinde en uç noktaya kadar ulaşmasıdır. Bunu bütün afetlerde böyle yaptık ve ulaştırdık."