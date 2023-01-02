İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2023 Pazartesi / 10 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7194
  • EURO
    19,9944
  • ALTIN
    1098.25
  • BIST100
    5661.1
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Sıfır olana kadar mücadeleye devam
Politika

Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Sıfır olana kadar mücadeleye devam

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadına şiddete yönelik mücadele hakkında, 'Kadına şiddet sıfır olana kadar mücadeleye devam.' ifadesini kullandı.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 19:03 - Güncelleme:
Bakan Soylu bu sözlerle duyurdu: Sıfır olana kadar mücadeleye devam
ABONE OL

Soylu, Twitter hesabından, "'İstanbul Sözleşmesi feshedilirse kadın cinayetleri artar' diyenler" notuyla birlikte "2022 Aile İçi ve Kadına Şiddet Raporu"ndan verileri paylaştı.

Soylu, paylaşımında, "Kadına şiddet sıfır olana kadar mücadeleye devam. Bugün, Kadına Şiddet konusunda Değerlendirme Toplantımızda da bakanlığımız görev alanında önemli ek kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK KELEPÇE İZLEME MERKEZİ 3 BİN 310 VAKANIN TAKİBİNİ YAPTI

Bakan Soylu'nun paylaşımında verilerine yer verdiği rapora göre, 2021'de 309, 2022'de 272 kadın cinayeti işlendi.

Erkeklere yönelik temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitiminden 8 milyon 262 bin 794 kişi yararlanırken, 2 milyon 987 bin 525 de eğitim broşürü dağıtıldı.

Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi tarafından bugüne kadar 3 bin 310 vaka takip edildi, 823 vakanın takipi sürüyor.

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) 4 milyon 756 bin 960 kişi tarafından cep telefonuna indirilirken, buradan 606 bin 146 ihbarda bulunuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.