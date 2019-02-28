Bakan Soylu: Dağda mücadele ettiğimiz PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz?  Mesele bu kadar basittir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Soylu, programda, “"Kimse kusura bakmasın. Ben dağda 5 metre kar altında görev yapacak evlatlara; anne babaların bana emanet ettiği evlatlara; taziye telefonu açtığım zaman "bakanım sen üzülme, vatan sağolsun" diyecek kadar mangal yürekli babaların evlatlarına ara "hadi aslanlarım, teröristin peşinden gidin” derken, kendim gelip şu seçimde bu kirli ittifaka iki kelime söylemezsem; HDP’yi meclise taşıyıp hem HDP’ye hem PKK’ya can suyu veren CHP’ye; Apo için yürüyen HDP’ye iki kelime etmezsem, kendimde eksiklik hissederim" dedi.

"İSTANBUL'A PKK'YI MUSALLAT ETMEYİN"

Konuşmasında yerel seçimlerin ülke refahı ve kalkınması için önemini vurgulayan Soylu, vatandaşlardan destek istedi.

Bakanı Soylu konuşmasında terörle mücadele çalışmalarını anlatarak, "Kime bakarsanız bakın neyi söylerseniz söyleyin. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Beylikdüzü Belediyesine PKK’yı musallat etmeyin, bu kadar basit. Benim sorumluluğum kadar sizlerin de sorumluluğu var. Bu ülke hepimizin ülkesi ne olur musallat etmeyin. Bunların bu şekilde elde edeceği güç ile atacağı adımları hesap dahi edemeyiz. Öne bir tane adam koyarlar arkasında istedikleri gibi bir dünya dizayn ederler. Bu dağlarda 15 bin terörist vardı şimdi 700 terörist kaldı. Kafalarını çıkartamıyorlar şuanda. Bir taraftan FETÖ ile mücadele ediyoruz, bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. Bunları heyecan, iman ve koordinasyon ile yapıyoruz. Öyle bir koordinasyon sistemi kurduk ki Cumhuriyet tarihimizin en parlak sonuçlarını alıyoruz. Terörde, asayişte hepsinde en parlak sonuçları alıyoruz” ifadelerini kullandı.