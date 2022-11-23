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Politika

Bakan Soylu deprem bölgesinde: Gölyaka'da 8 bin konut denetlenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin, '8 bin konutta özellikle Gölyaka'da hasar tespit çalışması yapılacak. Yaralı 50 kişiden 33'ü taburcu oldu, hasar tespit çalışmaları sürüyor' dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
Bakan Soylu deprem bölgesinde: Gölyaka'da 8 bin konut denetlenecek
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kent merkezinde incelemelerde bulundu, sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla konuştu.

İncelemelerde bulunmak üzere depremin merkez üssü Gölyaka ilçesine gelen Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Milli Eğitim Bakanımız bir tarama gerçekleştirecek. Okullardaki genel durumu tespit için. Fakat görünen o ki şu ana kadar bir yaralımız var. Sabah ilk bahsettiğimiz yaralı. Yaklaşık 50 hafif yaralı müracaat etmişler. 33'ü taburcu olmuş. Şu anda köylerden de çok büyük bir hasar değerlendirmesi, bilgisi almadık. Hasar tespit çalışması 8 bin konutta özellikle Gölyaka'da yapılacak. Diğer yerlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve bağlı müdürlükler, diğer illerden gelenler, Murat Bakanımızla da konuştuk onlar da gerekli tüm ekipleri gönderdiler. Burada valiliğin koordinasyonda Çevre ve Şehircilik ve İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerekli taramaları yapacaklar.

Soylu, deprem nedeniyle panikle dışarı çıkarak sokakta bekleyişlerini sürdüren vatandaşlarla görüştü.

Battaniyelere sarılan ve soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, kent merkezinde incelemelerde bulundu.

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