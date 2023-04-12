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Politika

Bakan Soylu duyurdu: Yüzde 65'e ulaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji ile görüştü. Deprem bölgesi hakkında bilgi veren Soylu, 'Kaldırılacak enkaz ve acil yıkılacak binalarda 38 bine yani yüzde 65'e ulaştık. Bayramdan sonra da orada ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız.' dedi.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 00:16 - Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu: Yüzde 65'e ulaştık
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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nji, İçişleri Bakanlığındaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.

Konuk bakanı makamında ağırlayan Soylu, Nji ile beraberindeki heyetin, asrın felaketinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'ye gelerek desteklerini göstermelerinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Soylu, 6 Şubat'taki depremlerin 110 bin kilometrekarelik bir alanı ve 14 milyon insanı etkilendiğini, 26 bin bina enkazında arama kurtarma çalışması yapıldığını anlattı.

"YÜZDE 65'E ULAŞTIK"

Halihazırda yıkılmış ve acil yıkılacak 60 bin binanın enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını aktaran Soylu, "Kaldırılacak enkaz ve acil yıkılacak binalarda 38 bine yani yüzde 65'e ulaştık. Bayramdan sonra da orada ağır hasarlı binaların yıkımına başlayacağız." dedi.

Bölgede 700 binin üzerinde çadır kurulduğunu belirten Soylu, şehirlerin bir kısmının başka illerdeki turizm bölgelerine, öğrenci yurtları ile kalınabilecek alanlara tahliye edildiğini, 62 bin konteynerin kurulduğunu ve bu rakamı 200 bine çıkaracaklarını ifade etti.

Sadece çadırlarda 2 milyon 650 bin depremzedenin yaşadığına değinen Soylu, "20 bini aşkın taşınabilir tuvalet, 10 bin duş kuruldu. Ramazanda 2 milyon iftar yemeği veriliyor. Yapacağımız kalıcı konutların bazılarının temeli atıldı. Bir yıl içerisinde önemli bir kısmını teslim edeceğiz. Okulların bir bölümü açıldı. Toplam 650 binin üzerinde bağımsız bölüm yıkıldı. Ağır hasarlı olanlar da yıkılacak." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, sağlık sisteminin çalıştığını ve bazı yerlerde sahra hastaneleriyle sisteme takviyede bulunulduğunu bildirdi.

Depremlerin ardından yurt içinde büyük bir yardım seferberliğinin oluştuğunu, yurt dışından da birçok yardım geldiğini hatırlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreç içerisinde Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı olarak sizlerin Türkiye'ye gelmesi, burada büyük bir dostluğu ortaya koyması, hem hükümetiniz ve ülkeniz adına bunu gerçekleştirmesi, bizim için çok kıymetlidir. Öncelikle kadirşinaslığınıza, dostluğunuza ülkem, milletim ve depremzedeler adına minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Bugün en kıymetli süreç, deprem nedeniyle Türkiye'ye karşı ortaya koyduğunuz samimi ve sıcak davranış ile yardım."

"KAMERUN HALKI DA TÜRKİYE'DE YAŞANAN DEPREMDEN ÇOK ETKİLENDİ"

Kamerun Bölgesel Yönetim Bakanı Paul Atanga Nji de Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın selamlarını getirdiğini belirterek, depremler nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi.

Biya'nın, deprem felaketini öğrenir öğrenmez bir mesaj yayımladığını anımsatan Nji, "Kamerun halkı da Türkiye'de yaşanan depremden çok etkilendi. Kamerunlu bir futbolcumuz da depremde vefat etti." dedi.

Uluslararası yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini, kendi ülkelerinde de 450 bin mülteciye destek sağladıklarını söyleyen Nji, ülke olarak ramazan ayında depremzedelere yardımlarını sunmayı, Türkiye'nin yanında olmayı istediklerini vurguladı.

Konuk Bakan, Türkiye ve Kamerun'un her zaman güçlü bağlara sahip olduğunu kaydetti.

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