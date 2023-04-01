İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2023 Cumartesi / 11 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1906
  • EURO
    20,8128
  • ALTIN
    1214.64
  • BIST100
    4812.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Soylu: Enkaz olan binaların yüzde 40'ı döküm sahalarına taşındı
Politika

Bakan Soylu: Enkaz olan binaların yüzde 40'ı döküm sahalarına taşındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da acil yıkılacak ve enkaz olan binaların yüzde 40'ının döküm sahalarına taşındığını belirterek 'Ramazan Bayramı'nı geçince on gün sonra ilk etapta yıkabileceklerimizin tamamını yıkmış ve temizlemiş olacağız.' dedi.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Enkaz olan binaların yüzde 40'ı döküm sahalarına taşındı
ABONE OL

Soylu, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Kültür Merkezi yanında kurulan çadırkentteki iftar programında, dün gece Hatay'dan Kahramanmaraş'a gittiğini, öğleye kadar çalışmaları, koordinasyonları yaptıklarını, oradan Adıyaman'a geçip tekrar buraya geldiklerini söyledi.

Son üç, dört yıldır birçok deprem, sel, yangın afetiyle karşı karşıya kaldıklarına değinen Soylu, "Gerek Samandağ gerek Antakya'da gerek diğer Hatay ile beraber 11 vilayette hakikaten hem depremin büyüklüğünü hem depremin yaygınlığını ki Hollanda'dan büyük, 110 bin kilometrekarelik bir alan." diye konuştu.

Antakyalı bilim insanıyla konuşurken "Biz iki fay hattının kırılmasına çalıştık ama 7 fay hattının aynı anda kırılmasına çalışmadık.' Dünyada ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz." dediğini aktaran Soylu, 55 gündür arama kurtarmanın hemen akabinde afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamaya, sağlığı, gıdası, çocukların eğitimi, ilaçlamadan gıda kontrolüne kadar, duşunun tuvaletinin temizliğine kadar her noktayla ilgilendiklerini bildirdi.

- "Türkiye'nin gönlü burada sizinle beraberdir"

Büyük bir sınavda olduklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız da büyük bir sınavda. Türkiye'nin gönlü burada sizinle beraberdir. Milletimizin tüm gönlü sizinle beraberdir. İçerinden dışarıdan herkes elinden geleni gücü yettiğince yapmıştır. Buraya Hatay'daki koordinasyon toplantısından geldik. Konteyner kentlerin altyapısının nasıl gittiğine ve ne zaman olabileceğine bakarak üç beş yerde geldik. Hatay'da acil yıkılacak ve enkaz olan binaların toplam tüm ilçelerinde yüzde 40'ını aldık, döküm sahalarına koyduk. Ramazan Bayramı'nı geçince on gün sonra ilk etapta yıkabileceklerimizin tamamı yıkmış ve temizlemiş olacağız. Daha sonra ağır hasarlı binalara geleceğiz, onları da aynı hızla ve periyotta temizleyeceğiz. Elbette zor bir sınamadan geçtik ama buradan daha büyük birliktelik içinde çıkacağız. Siz bu toprakların sevdalılarısınız. Kiminle konuşsam 'Buraya aşığım, ayrılmam.' diyor. Bizim de yapacağımız bu toprakları aşkla seven, 'buradan ayrılmam' diyen insanlar için çok güçlü, dirençli bir daha böyle afetle karşı karşıya kaldığında ona dayanıklı şehirler imal etmek."

Soylu, sadece binalar değil, Hatay ve 10 vilayetin kendine özgü büyük medeniyet birikimleri olduğunu, tüm bu medeniyet birikimlerini yeniden ihya etmek gerektiğini söyledi.

Sokakların tarihinin olduğunu vurgulayan Soylu, çocukların yeniden cıvıl cıvıl sokaklarda top oynamaya başlayacağını dile getirdi.

- "Önümüzde çetin işlerimiz var ama hep beraber aşacağız"

Soylu, milletin emrine amade olduklarını belirterek "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimizin bütün imkanlarıyla belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza gerekli tüm kurum ve kuruluşlarıyla hep birlikte olacağız. Milletimizin yüce gönlüyle hep birlikte olacağız. Önümüzde çetin işlerimiz var ama hep beraber aşacağız." diye konuştu.

Birlikte güçlü olduklarına işaret eden Soylu, Türkiye'nin birlikteliği hep başardığını, yine başaracağını, birlik olunca iyi noktalara tez zamanda ulaşıldığını kaydetti.

Dünyada zorda olan birçok millete el uzatan bir millet olduklarına dikkati çeken Soylu, "Bir taraftan yıkılan hastaneler yapılıyor, evlerin temelleri atılıyor. 'Bir yılda 300 binin üzerinde bina yapılacak ve teslim edilecek.' biz bunları yaptık, tekrar yapıp teslim edeceğiz. Sadece bina, konut teslim etmeyeceğiz. Bu şehirler eskiden olduğu gibi yeniden kendi ruhlarıyla buluşacaklar. Hep beraber bunu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasının ardından depremzedelerle sohbet etti.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • İçişleri Bakanı Soylu
  • hatay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.