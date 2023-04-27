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Politika

Bakan Soylu: Erdoğan seçimi kazanacak, Kemal'e bu millet bay bay diyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '(CHP Genel Başkanı) Kılıçdaroğlu'nun peşine adam taktılar, gezdiriyorlar. Neden? Seçimi kazanacaklar. Ey Amerika, Tayyip Erdoğan seçimi kazanacak, adamın Kemal'e bu millet bay bay diyecek.' dedi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 17:54 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Erdoğan seçimi kazanacak, Kemal'e bu millet bay bay diyecek
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AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Kağıthane'de Sultan Selim Mahallesi sakinleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yaptığını söyledi.

Erdoğan'ın İstanbul'da sadece belediye başkanlığı yapmadığını, milletin gönlünde hizmetleriyle beraber taht kurduğunu belirten Soylu, "İstanbul'un her yerine imza attı. Ne kadarda? Dört yılda benim hayatıma dokundu. Dört yıldır İstanbul'u idare ediyorlar. Kimin hayatına dokundular, kimin? Hiç kimsenin. Sadece reklam, başka bir şey yok." diye konuştu.

Bakan Soylu, belediyeler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un spor yapmasını istediğini anlattı.

"Belediye otobüslerini çalıştıramıyorlar, bozuluyor." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Ondan sonra da İstanbul'un kasları güçlensin diye itsinler, kasları güçlensin. Sonra metrolar var. Mübarek, Tayyip Erdoğan'ın yaptığı metrolardan bir gram eksik yok, onlara bıraktığının yüzde 80'ini tamamlayıp, 'Haydi yüzde 20'sini de siz bitirin' dediklerinde merdivenlerini çalıştıramıyorlar. Böylece ayak kasları da güçleniyor. Kol kası güçlü, ayak kası güçlü, İstanbullu'nun spor yapmasına gerek kalmıyor, bu işi yapıyorlar. O kadar geziyorlar ki, işlerinden ayrılmışlar, bir tek dertleri var. Amerika, Avrupa onlara talimat vermiş, Tayyip Erdoğan'ı değiştirecekler, Tayyip Erdoğan'ı iktidardan alaşağı edecekler. Ya siz İstanbul'a bakın ya, sen İzmir'e bak, ötekisi Ankara'ya baksın. Niye Tayyip Erdoğan? Çünkü Amerika istemiyor, Batı istemiyor. Kim istemezse istemesin, biz millete bakıyoruz. Millet istiyor mu diye bakıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun peşine adam taktılar, gezdiriyorlar. Neden? Seçimi kazanacaklar. Ey Amerika, Tayyip Erdoğan seçimi kazanacak, adamın Kemal'e bu millet bay bay diyecek."

- "Biz Tayyip Erdoğan fırsatını yakaladık, bu yüzyılda bir gelecek"

Geçmişte Türkiye'de insanların "Ben dindarım." diyemediğini aktaran Soylu, Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde insanların "Ben dindarım." diyebildiğini belirtti.

Bakan Soylu, Türkiye'de insanların geçmişte "Ben Kürt'üm" de diyemediğine dikkati çekerek, "Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde 'Ben Kürdüm' diyorlar. Bu ülkede insanlar 'Ben Alevi'yim' diyemiyorlardı. Bu ülkede insanlar, Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi'nde 'Ben Alevi'yim' diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın Türkiyesi özgür, büyük bir Türkiye'dir, 85 milyonun Türkiyesi'dir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi yedili masaya teslim etmek istemediklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Allah muhafaza. Ne diyor birisi? Hele diyor, bir bitsin, göreceksiniz benim ne yapacağımı. Hani masaya 'kumar masası' diyen var ya bir tane. Sadece kumar masası demedi, ağzına dediğini söyledi. 'Kullanım masası' dedi, 'noter masası' dedi. Demediği kalmadı ama geldiler kuzu kuzu oturttular onu oraya değil mi? Ağababaları oturtturdu değil mi? Tayyip Erdoğan'ı 21 yıldır kimse bir yere oturtturamadı, o milletinin emrinde de ondan milletine güveniyor."

Bakan Soylu, toplanan kalabalığa bir emanetinin olduğunu dile getirerek, "Böyle liderler Türkiye'ye 100 yılda bir gelir, tam 100 yılda bir. Biz, Tayyip Erdoğan fırsatını yakaladık, bu yüzyılda bir gelecek. Bana diyorlar ki 'Çok çalışıyorsun, 2 saat, 3 saat uykularla ayakta kalıyorsun.' Bir tek şey var, aileme de eşime de çocuklarıma da herkese de söyledim. Bu ülke, bu Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmamalı, kaçırmamalı, kaçırmamalı. Tayyip Erdoğan size emanettir." şeklinde konuştu.

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