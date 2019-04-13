Bakan Soylu: FETÖ'yü içimizden temizlemek durumundaydık, önemli ölçüde başardık

Soylu, bir otelde düzenlenen Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) 51. Olağan Genel Kurulu'na katılarak emniyet mensuplarına hitap etti.

Divan şairi Baki'nin Kanunu Sultan Süleyman'a hitaben yazdığı dörtlükten "Buna çarhı felek derler, ne sen baki, ne ben baki." dizesini okuyarak konuşmasına başlayan Soylu, "Belki de hayatta hepimizin en iyi bildiği gerçektir ki hiçbirimiz ne bu makamlarda ne bu dünyada baki değiliz. Hepimiz gelip geçici fanileriz. Böyle de olsa hayatla, geleceğimizle ilgili, mutlu ve huzurlu bir ömür sürmekle ilgili elbette ki bir gayretimiz ve ümidimiz söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Soylu, yapılan araştırmalara göre her 10 yılda dünyadaki yaşam beklentisinin ortalama 2-3 yıl kadar yükseldiğini, Avrupa'ya göre genel anlamda Türkiye'nin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dünyada "aktif yaşlanma" ve "yaşam doyumu" kavramların tartışıldığına işaret eden Soylu, bazı ülkelerce atılan emeklilik dönemine ilişkin sosyal güvenlik adımlarıyla ilgili örnekler verdi.

POLSAN'ın kuruluşunun 1913'te çıkarılan nizamnameyle olduğunu anımsatan Soylu, "ABD'nin birçok eyaletinde polis teşkilatlarında POLSAN benzeri emeklilik yardım fonları oluşturulmuş." diye konuştu.

- "POLSAN'A AYRI BİR ÖZEL ÖNEM VERDİM"

Aralık ayında yapılan düzenlemeyle göreve yeni başlayan memurların POLSAN'a otomatik ve zorunlu üyeliğini getirdiklerinin altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın geldiği noktada POLSAN ve benzerleri, eskiden belki mesleki bir avantaj veya ek tasarruf unsuru olarak düşünülmüş işlerdi. Oysa günümüzde bu yapılar, sosyal güvenlik sisteminin ana taşıyıcılarından birisi olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye olarak yolumuz hala çok uzun.

Bir kıyaslama yapmak için şu rakamları vermek isterim; fon ve bireysel emeklilik sistemlerindeki aktiflerin milli gelire oranı Almanya'da yüzde 6,9, Fransa'da yüzde 10,1, Türkiye'de ise yüzde 2,6 civarındadır. Türkiye'de de bunun başarılı örneği elbetteki POLSAN ama biraz daha gelişmiş, uluslararası normlarında kendini kabul ettirmiş örneği de OYAK'tır."

"Elbette ki arzu edilen seviyede olduğumuzu ifade etmek çok doğru olmayabilir, en azından kendi özelimizde." diyen Soylu, şunları söyledi: "Hatta bir dönem de patinaj çektik. Neden olduğunu da hepimiz biliyoruz. Maalesef POLSAN hiç hazzetmediğimiz ve bugün Türkiye'nin tamamen mücadele ettiği, hepimizin de hain olarak yaftaladığı bir yapının elinde kaldı. Neler yaptığını da biliyoruz. İçişleri Bakanlığına geldiğim günden itibaren POLSAN'a ayrı, özel bir önem verdim. Mesafe aldığımız yerler, alamadığımız yerler oldu. Ama olayı rayına soktuğumuz, hakikaten her bir operasyonunda emek verdiğimiz de apaçık gerçektir.

Highway meselesinden tutun, diğer bütün meselelere kadar neler ortaya koyduğumuzu söylemek isterim. Özellikle Highway meselesinde, neredeyse bataklık olarak ve içinden çıkılması zor olarak gözüken bu hain yapının, maalesef POLSAN'ın parasıyla ve buradaki polislerin alnının teriyle biriktirdikleri parayla orada oluşturdukları haksız saadet yapısına son verdik."

- "YIL SONU İTİBARIYLA ÜYE SAYISI 90 BİN RAKAMINI BULACAK"

Turizm konusunda da POLSAN'ın attığı adımların önemine işaret eden Soylu, sandığın yıl sonu itibarıyla üye sayısının 90 bin rakamını bulacağını bildirdi.

Soylu, 2018'de 44 bin 496 olan üye sayısının şu anda 63 bin civarına ulaştığını açıkladı. Her şeyden önce katılım oranını artırmaya gayret edilmesi gerektiğini vurgulayan Soylu, "Zorunlu ortaklık düzenlemesiyle esas itibarıyla sandığın aktüeryal dengesi de olumluya döndü." dedi.

Bu yıl sandığın ve bağlı ortaklıklarından elde edilen karın yaklaşık yüzde 40'ı olan 53 milyon 296 bin Türk lirasının temettü olarak dağıtılmasının planlandığını belirten Soylu, "2018 yılında ortaklara toplam 128,7 milyon lira sosyal yardım, 243 milyon lira da borçlanma yardımı yapıldı. Gelirler bir önceki yıla göre 13 milyon Türk lirasından fazla arttı. Net kar artışı da yaklaşık yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti." diye konuştu.

- "FON YÖNETİMİ GELİRLERİNİ YÜZDE 69 ORANINDA ARTIRDIK"

Kurumun geçmişte sadece mali değil, aynı zamanda moral motivasyon anlamında da yara aldığının gerçek olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti: "FETÖ neredeyse burayı kendi sandığı olarak değerlendirdi ve birçok insan bu sandıktan FETÖ münasebetiyle çıktı. Olanlar da gönülsüz olarak kaldı. Türkiye bu belayı sadece bir alanda savmadı, birçok alanda savdı. Savdığı alanlardan bir tanesi de burasıdır. Şükürler olsun bugün her şeyi açık, şeffaf, başarıya koşturmaya çalışılan bir anlayış ortaya konuldu.

Hızlı bir toparlanma sürecine girdiği ve çağın gereklerine uygun adımlar atıldığı da ayrı bir gerçektir. Kaybolan havayı tekrar kazanmak, güveni tam anlamıyla tesis etmek durumundayız. Yeni dönemin ilklerinden birisi, fon yönetimi odaklı bir yönetim yapılanmasına gidilmesi oldu. Bu sayede 2018'de bir önceki yıla göre fon yönetimi gelirlerini yüzde 69 oranında artırdık."

Soylu, POLSAN Turizm Şirketinin yeniden yapılandırılarak kongre turizminde ve seyahat acenteliğinde iddialı bir yere gelindiği, ayrıca iletişim anlamında da 98 bin telefon görüşmesi yapıldığı, 16 bin mesajın cevaplandığı bilgisini paylaştı.

- "TAMAMEN SIFIRLANDIĞINI SÖYLEMEK ELBETTE Kİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Süleyman Soylu, Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinden sonra ciddi bir arınma sürecine girdiğini vurguladı.

Bütün terör yapılarını, FETÖ'den PKK'ya kadar bütün illegal yapıları karşılarına alıp ayrım gözetmeden topyekun bir mücadeleye giriştiklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Bunların içinde FETÖ ile olan mücadelemizin karakteri elbette ki biraz daha farklıdır. FETÖ, bunların belki de hepsinden karmaşık bir yapıya sahip ve içimize sızmış bir örgüttür. Yani bunu sadece dağdan veya hücre evinden değil, esas itibarıyla içimizden temizlemek durumundaydık, önemli ölçüde de başarı elde ettik. Tamamen sıfırlandığını söylemek elbette ki mümkün değildir ancak hem büyük ölçüde temizledik hem de ortaya koydukları tahribatları tam anlamıyla gün yüzüne çıkartmaya çalıştık."

Soylu, POLSAN'da ortaya konulan bu anlayış değişikliği ve atılımın temelinde de bu temizlik hareketinin yattığını belirtti.

Hedeflerinin POLSAN'ı Türkiye'nin en güçlü sandığı yapmak olduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, "Tüm emniyet mensuplarına çağrımdır, POLSAN'a güvenin ve katılın." ifadesini kullandı.